L’Utica appelle à revoir le quota d’exportation de l’huile d’olive tunisienne vers le marché européen

Les responsables de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) ont appelé mardi 8 novembre 2023 à revoir le quota annuel d’exportation de l’huile d’olive tunisienne vers le marché européen et à réduire les barrières à l’exportation.

Ils ont déclaré, lors de leur rencontre mardi avec une délégation du Conseil oléicole international (COI), que les pays producteurs devaient s’engager dans une approche de complémentarité plutôt que de concurrence «étant donné la baisse observée dans la consommation mondiale d’huile d’olive».

Les barrières tarifaires et non tarifaires ont entraîné une hausse des prix de l’huile d’olive dans le monde entier, ont ajouté des responsables de l’Utica et des acteurs privés.

La réunion a offert l’occasion de discuter des défis auxquels sont confrontés les pays producteurs et exportateurs d’huile d’olive dont la consommation mondiale ne dépasse pas 2%.

La délégation du CIO est conduite par le directeur exécutif Abdellatif Ghedira et le directeur exécutif adjoint Jaime Lillo.

La réunion s’est déroulée en présence du président de l’Utica, Samir Majoul, de son vice-président, Hichem Elloumi, ainsi que d’autres membres du bureau exécutif du syndicat patronal.