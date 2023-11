Des militants du PDL en grève de la faim pour dénoncer la détention d’Abir Moussi

Afin de dénoncer la détention de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, des militants et dirigeants de ce parti ont décidé d’entamer, dès ce soir, une grève de la faim de 48h.

Dans un communiqué publié ce vendredi 10 novembre 2023, le PDL précise que ce mouvement pacifique est symbolique et vise à dénoncer l’injustice visant Abir Moussi.

«Sa mise en détention est purement politique et nous tenons Kais Saied responsable de cette décision abusive dans le but de la liquider politiquement et de faire taire la voix du PDL», lit-on encore dans le communiqué.

Le PDL a par ailleurs confirmé sa disposition «à élargir les protestations collectives pacifiques à l’intérieur et à l’extérieur du pays afin de mettre fin aux graves violations commises par les autorités contre la cheffe du parti et exiger sa libération».

Y. N.