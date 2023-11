Solidarité Palestine-PAM : Ons Jabeur lance un appel urgent aux dons (Vidéo)

La championne de tennis tunisienne Ons Jabeur a lancé un appel urgent aux dons en coordination avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), au profit de la Palestine : «Faites un don aujourd’hui pour envoyer de la nourriture et une aide humanitaire aux familles qui luttent pour survivre».

«Rejoignez Ons 🟥 C’est une question de survie, C’est une question de survie», commente le Programme Alimentaire Mondial qui a diffusé une vidéo de l’appel de la championne tunisienne qui, rappelons-le a exprimé plusieurs fois sa solidarité avec la Palestine suite aux frappes de l’occupant israélien, qui se poursuivent depuis le 7 octobre et qui ont fait plus de 10.500 morts dont le tiers sont des enfants, ainsi que des milliers de blessés.

«En Palestine les familles manquent cruellement d’eau et de nourriture. Depuis le début de la crise le programme alimentaire est sur le terrain Gaza et en Cisjordanie pour fournir une aide humanitaire et alimentaire vitale. Mais pour distribuer davantage de nourriture le PAM a besoin de vous», a lancé Ons Jabeur, en ajoutant : «Car vous pouvez faire quelque chose. En faisant un don au Programme alimentaire mondial vous contribuez à envoyer une aide alimentaire d’urgence à des enfants et des familles qui se battent pour survivre…

Faites un don aujourd’hui; Merci».

Y. N.