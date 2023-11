Conect : Tarak Cherif cède les rênes avec la conscience du devoir  accompli

Tarak Cherif, fondateur et président de la Confédération tunisienne des entreprises citoyennes (Conect) au lendemain de la révolution de janvier 2011 a cédé le témoin à un nouveau président l’avocat d’affaires Aslan Berjeb. Elevé au rang de président d’honneur à vie, il estime avoir réussi à positionner l’organisation patronale dans le paysage socio-économique tunisien et aider ainsi à instaurer le pluralisme syndical.

C’est ce qu’il a déclaré vendredi 10 novembre 2023, en marge du 3e congrès national de la Conect, ur le thème «Secteurs économiques : menaces et aspirations – financement, accès aux marchés, complexité économique», Tarak Cherif, dans un entretien avec l’agence Tap. S’il ne s’est pas présenté à un autre mandat, il se félicite des acquis réalisés depuis la création de cette confédération en 2011. Tout en saluant tous les membres fondateurs de la Conect qui ont «cru en leur ambition de créer une nouvelle organisation patronale pour défendre les intérêts des opérateurs économiques».

«L’ambition était de créer une nouvelle dynamique et nous avons réussi à créer une organisation solide et crédible. En effet, la Conect a réussi à être la voix de ses membres et à défendre leurs intérêts. Le projet commun pour les années à venir sera de continuer notre engagement à préserver les acquis que nous avons obtenus», a-t-il souligné.

«La Conect s’est concentrée sur les préoccupations des petites et moyennes entreprises, qui représentent plus de 90% du tissu économique, et a établi un dialogue clair et pragmatique avec les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes», a-t-il ajouté.

Cherif a, en outre, indiqué que depuis sa création, la Conect a été moteur de propositions en faveur d’un cadre législatif, réglementaire et fiscal plus propice à l’investissement à travers l’instauration d’un climat des affaires favorisant l’initiative privée et la création de richesses et d’emplois, malgré les défis économiques géopolitiques, sociaux, sociétaux, environnementaux et technologiques auxquels le pays est confronté.

«Il est temps de passer le flambeau à une nouvelle équipe qui saura sans aucun doute relever les défis de demain dans un monde en pleine mutation», a-t-il ajouté.