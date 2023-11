Tunisie : Aslan Berjeb élu nouveau président de la Conect

Aslan Berjeb vient d’être élu, ce vendredi 10 novembre 2023, président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), succédant Tarek Cherif élevé, quant à lui, au statut de Président d’honneur à vie.

Ainsi à l’issue du congrès annuel de la Conect qui s’est tenu ce jour, un nouveau bureau exécutif a été élu comme suit :

Président : Aslan Berjeb

: Aslan Berjeb Première vice-présidente : Hosn El-Woujoud Ben Mustapha

Hosn El-Woujoud Ben Mustapha Deuxième vice-président : Tarek Ben Ayed

: Tarek Ben Ayed Trésorière : Mongia Amara

: Mongia Amara Trésorier adjoint : Mehdi Bhouri

Dans un post publié sur sa page Facebook, Aslan Berjeb a annoncé son élection à la tête de la Conect : « Tous mes remerciements et ma gratitude aux fondateurs de la Confédération qui ont œuvré dans le respect du travail d’équipe et de la gouvernance démocratique, dirigée par le président sortant, M. Tarek Cherif, et à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour donner à la Confédération tous les ingrédients du succès», a-t-il commenté.

Y. N.