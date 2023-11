L’horreur à Gaza : «La situation sur le terrain est impossible à décrire» (Conseil de sécurité)

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a de nouveau appelé lors de la 7e réunion du Conseil de sécurité à un cessez-le feu à Gaza, où «un enfant est tué toutes les dix minutes» et où «le système de santé est à genoux».

«La situation sur le terrain à Gaza est sombre… Personne n’est en sécurité nulle part», a lancé le Dr Tedros, en affirmant que la moitié des hôpitaux de Gaza ne fonctionnent plus du tout et que les opérations y sont effectuées sans anesthésie.

«Le système de santé est à genoux» a-t-il encore déploré, en appelant à une réforme du Conseil de sécurité pour mettre fin aux blocages, dénonçant au passage une aide au compte-goutte.

Tout en affirmant « comprendre la colère et le chagrin du peuple israélien après les attaques barbares du Hamas le 7 octobre…. et que l’assassinat de 1.400 personnes est incompréhensible» et en exprimant sa préoccupation par le sort des otages toujours détenus, Dr Ghebreyesus a déclaré également comprendre «la colère, le chagrin et la peur des habitants de Gaza sous occupation et qui subissent la destruction de leurs familles, de leurs maisons, de leurs communautés et de la vie qu’ils ont toujours connue».

«La situation sur le terrain est impossible à décrire: des couloirs d’hôpitaux où s’entassent blessés, malades et mourants, des morgues qui débordent, des chirurgies sans anesthésie, des dizaines de milliers de personnes réfugiées dans les hôpitaux», a-t-il encore déploré.

De son côté, le Directeur général du Croissant-Rouge palestinien Marouane Jilani a indiqué que 4 hôpitaux ont délibérément été pris pour cible citant notamment «l’hôpital Al-Chifa, où plus de 60.000 personnes s’étaient réfugiées, l’hôpital Al-Awda, où les ambulances du Croissant-Rouge ont été bombardées et où les urgentistes paramédicaux ont par miracle échappé à une mort certaine»

Il a également souligné de graves pénuries de carburant, de nourriture et d’eau, et une menace directe pesant sur la vie des blessés et des malades, ainsi que sur celle de dizaines de milliers de civils, dont des milliers d’enfants : « Ils vous regardent, vous implorant d’agir pour empêcher un nouveau massacre possible ».

Marouane Jilani, qui a évoqué «des horreurs absolues» a affirmé que des centaines de milliers de personnes n’ont nul endroit sûr où aller et que sans aide «des enfants mourront de faim, de soif et de maladies».

Notons que les frappes de l’occupant israélien ont fait plus de 10.500 morts dont plus de 6.368 femmes et enfants à Gaza, devenue « un cimetière pour les enfants » comme l’a exprimé l’Onu alors que Netanyahou continue à refuser les appels au cessez-le-feu…

Y. N.