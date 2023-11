Port de la Goulette : 376 Kg de drogues saisis depuis janvier 2023 (Douane)

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé que, depuis janvier 2023, ses services au port de La Goulette (banlieue nord de Tunis) ont saisi 376 kg de drogues ainsi que plus de 354.000 comprimés de stupéfiants.

Dans un communiqué publié ce mercredi 10 novembre 2023, la Direction de la douane affirme que ses services ont déjoué de nombreuses tentatives d’introduction clandestine de drogue en Tunisie, en précisant qu’au cours de cette année et jusqu’à la première semaine du mois de novembre, 347 kg de cannabis et plus de 29 kg de cocaïne ont été saisis.

Au cours de cette même période, plus de 354.000 comprimés de stupéfiants notamment de l’ecstasy ont également été saisis au port de la Goulette, ajoute la même source en précisant que les saisies ont été effectuées suite à des fouilles de personnes en provenance de l’étranger et ont été découvertes cachées dans des véhicules ou en possession de voyageurs.

Y. N.