Réseau international au Kram : 17 dealers arrêtés, 10 autres recherchés (Photos)

Un réseau international de trafic de drogue opérant entre la Tunisie et un pays européen a été démantelé au Kram (banlieue nord de Tunis). La police a saisi lors de cette opération plus de 23 kg de cannabis et 2,3 kg de cocaïne ainsi qu’une somme de 462.000 dinars tunisiens.

C’est ce qu’annonce le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié ce samedi 11 novembre 2023, en précisant que l’opération a été menée par la Direction générale des Stups et la police judiciaire sur la base d’informations et d’investigations ayant permis d’identifier les membres de ce réseau.

Ces derniers ont été piégés et arrêtés par les brigades des Stups et la PJ au Kram au cours d’une descente effectuée en coordination avec le Parquet du tribunal de première instance de Tunis 1, ajoute la même source.

La police a également saisi, chez les suspects, 23 kg de cannabis ( plus de 300 plaquettes) 2,3 kg de cocaïne des bijoux, des montres de luxe, 11 voitures, 2 motos, plusieurs contrats de vente de biens immobiliers, ainsi que 8 livrets d’épargne, 3 chèques et une somme estimée à 462.000 dinars tunisiens.,

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 11 suspects , poursuivis pour trafic de drogue et blanchiment d’argent, sachant que 10 autres membres du réseau ont été identifiés et font l’objet d’avis de recherche et que l’enquête se poursuit.

Y. N.