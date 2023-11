Shlomo Sand : «La solution à deux Etats est la seule solution pour la survie d’Israël»

Shlomo Sand, écrivain et historien, auteur de deux célèbres essais ‘‘Comment j’ai cessé d’être juif’’ et ‘‘Comment le peuple juif fut inventé’’, fait partie de ces Israéliens qui sont en rupture de ban avec le régime d’apartheid en place dans leur pays. Il est peu écouté en Occident où l’on continue de défendre les fables du sionisme génocidaire.

Chlomo Sand a passé les deux premières années de sa vie dans un camp de réfugiés juifs polonais, en Allemagne. Ses parents ont ensuite émigré en Israël où il a grandi. Après avoir participé à la guerre des Six Jours en 1967 comme simple soldat, il a choisi de militer dans l’extrême-gauche israélienne favorable à un Etat palestinien. Il affirme agir contre l’injustice d’Israël et sa politique de colonisation.

Dans un entretien au journal en ligne marocain La Quotidienne paru le 17 juillet 2023, il explique ses positions et ses engagements. Nous en tirons les extraits suivants…

Comment j’ai cessé d’être juif :

Je ne peux pas supporter les lois israéliennes qui m’imposent d’appartenir, malgré mes idées et mes principes, à une ethnie fictive. Je refuse aussi d’être vu par le monde comme un être qui appartient à un club d’élus. C’est dans ce sens, que j’ai décidé de présenter ma démission et de cesser d’être Juif. Je suis Israélien et non juif.

On ne peut avoir des droits historiques sur une terre après 2000 ans :

Si je vous dis que les anciens hébreux sont les ancêtres des Israéliens, c’est comme si je vous disais que les Gaulois sont les ancêtres des Français, c’est complètement faux. Mais le fait de l’attester est une manipulation, une dénaturation de l’Histoire pour servir de basses fins politiques. (…) Je pense qu’il est inconcevable d’avoir des droits historiques sur une terre après 2000 ans.

On le voit aujourd’hui avec les Serbes qui ne peuvent plus affirmer un droit historique sur le Kosovo du simple fait que leurs ancêtres ont habité sur cette terre il y a plusieurs siècles. Ou alors les Allemands prétendre avoir des droits historiques sur l’Alsace Lorraine, ou les Arabes sur l’Andalousie… Je vous le dis sans détours : le mythe du retour à la terre promise a été la condition sine qua non de la colonisation sioniste. Et ça a marché.

Accorder les mêmes droits aux Juifs et aux Palestiniens :

En 1988, j’ai applaudi quand j’ai entendu Yasser Arafat dire qu’il acceptait l’existence de l’Etat d’Israël. Mais je souhaite que cet Etat accorde les mêmes droits démocratiques à tous ses citoyens, juifs comme palestiniens. Ce que je veux, c’est qu’un Palestinien puisse se sentir à Tel Aviv comme un Juif ailleurs dans le monde, respecté et considéré comme un citoyen à part entière.

La société israélienne est l’une des plus racistes au monde :

Je crois que la solution à deux Etats est la seule solution pour la survie de l’Etat d’Israël. Il n’y a pas d’autres choix. Il est aussi possible sur un plan moral de créer un Etat binational comme le pense l’extrême gauche. Mais cela reviendrait à dire que les Juifs deviendraient minoritaires sur le plan démographique dans leur pays. Evidemment, les racistes en Israël ne vont pas l’accepter. C’est que la vérité est que la société israélienne est actuellement l’une des plus racistes du monde occidental.

La politique de colonisation mènera à la destruction d’Israël :

Il reste un unique espoir. Il faut absolument que l’administration américaine fasse pression sur Israël pour négocier avec les Palestiniens. Sans une réelle détermination extérieure, il n’y aura pas de changement en Israël. Ni de paix. Mais si on laisse les Israéliens poursuivre leur aveugle politique de colonisation, cela mènera à sa propre destruction.

Vous savez, le spectre de la guerre est aussi un leurre. Il n’y aura pas de solution armée à ce conflit. La négociation est la seule voie pour la survie de l’Etat d’Israël.