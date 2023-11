Sommet arabo-islamique sur Gaza : la Tunisie marque sa différence

Qui l’aurait cru? La Tunisie, qui s’est toujours tenue à droite de l’échiquier politique arabe, se trouve aujourd’hui à la gauche de cet échiquier, notamment en exprimant des positions fermes concernant la cause palestinienne.

Hier samedi 11 novembre 2023, notre pays a exprimé, encore une fois, des réserves sur les résolutions contenues dans la déclaration finale du sommet extraordinaire arabo-islamique tenu à Riyad, consacré à l’examen de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés.

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que la Tunisie avait «des réserves sur le contenu de la résolution du sommet, à l’exception de trois points» qui, selon le ministère, «nécessitaient l’attention exclusive du sommet». Il s’agit premièrement de la cessation immédiate de l’agression brutale d’Israël, deuxièmement de l’introduction immédiate d’une aide humanitaire urgente et adéquate au peuple palestinien, et troisièmement de la levée du blocus qui lui est imposé dans la bande de Gaza et dans toute la Palestine.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, qui dirigeait la délégation tunisienne au sommet au nom du président Kaïs Saïed, qui a brillé par son absence au sommet, a évoqué lors des travaux la position ferme de la Tunisie en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause.

Il a souligné que la situation délicate et extrêmement dangereuse que traverse le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza, nécessite que le sommet se concentre exclusivement sur les trois points sur lesquels la Tunisie n’émet aucune réserve sur le total de 31 résolutions incluses dans la déclaration finale de ce sommet.

«La République tunisienne émet des réserves sur tout le contenu de la déclaration, à l’exception des points relatifs à la cessation immédiate de l’agression contre le peuple palestinien, à l’introduction immédiate de l’aide humanitaire et à la levée du blocus sur l’ensemble de la Palestine», indique la déclaration finale.

L’Irak a également exprimé des réserves sur certains éléments de cette déclaration.

Rappelons que le 12 octobre dernier, la Tunisie avait également exprimé des réserves sur les résolutions de la Ligue arabe sur l’escalade à Gaza.