CRT- Tunisie : Une 2e cargaison d’aides humanitaires envoyée à Gaza

Un avion militaire chargé d’aides humanitaires au profit du peuple palestinien à Gaza, a décollé dans la matinée de ce lundi 13 novembre 2023 depuis l’aéroport militaire de Laouina vers la ville d’El-Arich en Égypte.

L’avion transporte environ 13 tonnes d’aides, composées notamment de médicaments, d’équipements médicaux et sanitaires, de fauteuils roulants et de générateurs électriques, ainsi que de lait pour bébé, de couvertures et de vivres, précise la présidence de la république dans un communiqué.

Le Croissant rouge tunisien coordonnera avec le Croissant rouge égyptien, pour que les aides arrivent à destination et prévoit également d’étudier la possibilité de rapatrier des blessés palestiniens en Tunisie, à travers le point de passage Gaza-Rafah.

Les Tunisiens sont ainsi appelés à poursuivre leurs dons via le CRT (par SMS, virement, dépôt du CRT…) , qui compte envoyer d’autres aides vers la Palestine.

Notons que les frappes de l’occupant israélien ont fait depuis le 7 octobre plus de 11.000 morts dont le tiers sont des enfants et que des hôpitaux ont été touchés, alors que les autres établissement sanitaires essaient de prendre en charge avec des moyens très limités, des dizaines de milliers de blessés dans les bombardements.

Y. N.