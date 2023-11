Piratage : Des pages de ministères et d’institutions visées par des tentatives de phishing

Le ministère des Technologies de la communication a mis en garde, ce lundi 13 novembre 2023, contre une vague de cyberattaques par le biais de Phishing qui ciblent des pages des ministères et des institutions publiques et privées.

Dans son communiqué, le ministère explique que des pages malveillantes envoient des fausses alertes accompagnées de liens pour informer les administrateurs que le contenu de leurs pages a été supprimé, et ce, afin de les piéger et mettre en œuvre leur piratage.

Les administrateurs des pages officielles sur les réseaux sociaux ont de ce fait été appelés à la vigilance et à ne pas cliquer sur les liens provenant de pages suspectes et/ou non conformes : «Le contenu de ces pages menace la sécurité informatique des institutions et des sociétés», prévient le ministère.

Le département a également a mis à disposition des concernés un numéro (71.846.020) pour toute aide ou information, et a appelé ceux qui ont été piégés ou ayant cliqué sur les liens malveillants à contacter l’équipe technique dédiée par mail à l’adresse suivante : incident@ancs.tn

Y. N.