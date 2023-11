Al-Qotb : Riadh Ben Fadhel arrêté à l’aéroport et placé en garde à vue

Le parti Al-Qotb a annoncé, ce mardi 14 novembre 2023, que son coordinateur général Riadh Ben Fadhel a été arrêté à l’aéroport de Tunis-Carthage alors qu’il revenait de l’étranger.

Riadh Ben Fadhel a été conduit à la caserne de Laouina où on lui a annoncé qu’il a été placé en garde à vue pour une période de cinq jours en attendant la suite de l’enquête, ajoute Al-Qotb en affirmant que les charges retenues contre son coordinateur général n’ont pas été révélées.

Dans son communiqué le parti a exprimé sa solidarité avec Riadh Ben Fadhel et a fermement condamné sa mise en détention, estimant que cette «pratique arbitraire rappelle les pratiques de la dictature» et a de ce fait appelé à sa libération.

Al-Qotb a également appelé tous les partis, organisations «à s’opposer à l’oppression et aux abus contre les opposants dans le but de les intimider et de les faire taire», lit-on dans le communiqué du parti.

