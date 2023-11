Gaza : «Au nom de l’humanité, nous appelons à un cessez-le-feu humanitaire immédiat» (OMS)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a de nouveau appelé à un «cessez-le-feu humanitaire immédiat», à Gaza où les frappes de l’occupant israélien qui se poursuivent et s’intensifient ont fait plus de 11.200 morts, dont plus du tiers sont des enfants ainsi que des milliers de blessés pris en charge dans des hôpitaux débordés et privés d’électricité.

Dans un communiqué publié mardi 14 novembre 2023, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est déclaré «profondément troublé par la situation horrible et les pertes de vies dramatiques signalées dans les installations médicales de Gaza».

« Au nom de l’humanité, le Secrétaire général appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat », réitère le communiqué de l’OMS, qui a salué les « efforts héroïques» du personnel de l’hôpital Al-Shifa tout en exprimant sa préoccupation quant au sort « des centaines de milliers de personnes déplacées dans l’enclave où de fortes pluies ont provoqué des inondations et empiré la crise sanitaire déjà grave».

La porte-parole de l’OMS Margaret Harris, a pour sa part affirmé que suite aux perturbations du pompage des eaux usées et des pénuries d’eau, une forte hausse de maladies d’origine hydrique ainsi que d’infections bactériennes ont été enregistrées : « La pluie ne fera qu’ajouter aux souffrances des habitants de la bande de Gaza».

Commentant les 135 attaques contre des établissements de santé documentées à Gaza au cours du mois dernier, Dr Harris a déclaré qu’il s’agit du nombre le plus élevé enregistré en si peu de temps. «J’espère que c’est le pire que nous ayons eu à voir», a-t-elle lancé.

Et de conclure : «Il semble que l’on ait oublié qu’un hôpital doit être un havre de paix, un endroit où les gens viennent se faire soigner lorsqu’ils en ont besoin »…