La Coordination des forces démocratiques solidaire avec Riadh Ben Fadhel

La Coordination des forces démocratiques progressistes a exprimé, ce mercredi 15 novembre 2023, sa solidarité avec le coordinateur général du parti Al-Qotb Riadh Ben Fadhel, arrêté hier à l’aéroport de Tunis-Carthage à son retour de l’étranger et placé de détention pour une période de 5 jours.

La Coordination des forces démocratiques regroupant les partis Attayar, Al-Qotb, Ettakatol et le parti des Travailleurs, affirme que l’arrestation de Riad Ben Fadhel s’inscrit dans le cadre «de la politique du régime visant à museler toute opposition».

Dans son communiqué, la coordination a affirme être dite mobilisée pour défendre le coordinateur général du parti Al Qotb, estimant par ailleurs que les arrestations des opposants politiques «ne sont qu’un moyen pour distraire l’opinion publique et camoufler l’échec lamentable du pouvoir putschiste dans tous les domaines économique, social, politique et diplomatique».

Rappelons que Me Mohamed Ali Ghrib avocat de Riadh Ben Fadhel a indiqué, ce matin sur IFM que le concerné a été interrogé dans le cadre d’une enquête déjà ouverte à son encontre et pour laquelle il avait déjà été auditionné.

Cette affaire porte sur les circonstances jugées douteuses de l’acquisition d’un lot de véhicules luxueux de l’ancien président, confisqués par l’Etat après sa chute le 14 janvier 2011.

L’avocat a toutefois affirmé que l’achat du lot de véhicules s’est déroulé dans des conditions légales, et ce, dans le cadre d’une vente aux enchères publiques et en présence d’experts et de responsables publics.

