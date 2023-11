Moubader.tn : la plateforme nationale de l’entrepreneuriat lancée à Tunis

La plateforme Moubader.tn, lancée officiellement jeudi 16 novembre 2023, a pour vocation d’accompagner les jeunes entrepreneurs en Tunisie. Elle est lancée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de digitalisation des services administratifs et d’allégement des démarches, principalement pour les jeunes entrepreneurs.

Ce portail s’inscrit dans le cadre du projet «Entrepreneuriat pour le développement», a déclaré le directeur de cabinet du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Abdelkader Jammali, lors de la cérémonie de lancement.

Le projet financé par la Norvège est mené par le ministère, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et plusieurs structures de financement et d’accompagnement.

Cette démarche implique différents acteurs issus de différentes agences, notamment la Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank), la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (Apii) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia).

Le portail vise à faire la lumière sur différents services de soutien et de financement. Il cherche également à accompagner les entrepreneurs dès le stade de l’amorçage.

Le contact en ligne avec différents acteurs est rendu possible via le portail pour répondre aux questions des jeunes entrepreneurs et les aider à suivre leurs candidatures.

Les événements commerciaux et les programmes d’autonomisation économique sont également mis en exergue sur Moubader.tn.