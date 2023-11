Terroristes évadés de la Mornaguia : Nouveaux mandats de dépôt

Le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste a émis de nouveaux mandats de dépôt dans le cadre de l’affaire de l’évasion des 5 terroristes de la prison de la Mornaguia le 31 octobre dernier.

Alors que les investigations se poursuivent dans cette affaire, la justice a émis vendredi 17 novembre 2023 sept nouveaux mandats de dépôt contre des agents pénitentiaires qui avait été placés en détention lundi dernier, outre les neufs suspects ayant également été visés, par un mandat de dépôt avant-hier.

Parmi les concernés, on compte notamment deux anciens directeurs de la prison Mornaguia, dont celui limogé le jour même de l’évasion, précise Mosaïque FMn, citant une source proche du dossier.

Rappelons que le 31 octobre, cinq terroristes parmi les plus dangereux de la Tunisie arrêtés vivants entre 2014 et 2017 et condamnés à la perpétuité et à la peine capitale pour leur participation à des attaques dans différentes régions du pays, s’étaient évadés de prison. Deux jours après cette évasion, ils avaient commis un hold-up dans une banque à Boumhel au sud de la capitale.

Le 5 novembre Ahmed Melki (Somali) a été capturé seul à la cité Intilaka, les 4 autres ont été capturés le 7 novembre dans la montagne de Boukornine (banlieue sur de Tunis).

Y. N.