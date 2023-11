Terroristes évadés de la Mornaguia : Mandats de dépôt contre 9 cadres et agents pénitentiaires

Dans le cadre de l’affaire de l’évasion des 5 terroristes de la prison de la Mornaguia en octobre dernier, le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste a émis, ce jeudi 16 novembre 2023, des mandats de dépôt contre neuf agents pénitentiaires dont l’ancien directeur de ladite prison.

L’avocate de ce dernier, Me Nadia Chaouachi Ghazouani a précisé dans une déclaration à l’agence Tap que les prévenus dans cette affaire ont été entendus et que le juge d’instruction a émis les mandats de dépôt à l’aube de ce jeudi.

Sept autres suspects ont vu leur détention prolongée dans le cadre de cette enquête ouverte suite à l’évasion des 5 terroristes les plus dangereux de la Tunisie arrêtés vivants entre 2014 et 2017 et condamnés à la perpétuité et à la peine capitale pour leur participation à des attaques dans différentes régions du pays.

Deux d’entre eux à savoir Ahmed Melki (Somali) et Ameur Belaazi sont également impliqués dans les assassinats politiques des dirigeants de gauche Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi perpétrés respectivement le 6 février et le 25 juillet 2013 .

Après plusieurs jours de cavale, le 5 novembre Somali avait été capturé à la cité Intilaka alors que les 4 autres terroristes ont quant à eux été arrêtés le 7 novembre dans la montagne de Boukornine (banlieue sur de Tunis).

Notons que lors de leur cavale, les évadés avaient commis un hold-up dans une banque à Boumhel, au sud de la capitale, deux jours après leur fuite, où ils avaient dérobé près de 20 000 dinars.

Y. N.