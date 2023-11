Tunisie : Les avoirs financiers et bancaires de Marouane Mabrouk gelés

Le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a décidé, vendredi 17 novembre 2023, le gel des avoirs financiers bancaires de l’homme d’affaires Marouane Mabrouk, en détention depuis jeudi dernier.

C’est ce qu’annonce Mosaïque FM, sachant que Marouane Mabrouk avait été arrêté le 7 novembre dans le cadre d’une enquête ouverte suite à une plainte déposée à son encontre par le chef du contentieux de l’Etat.

L’homme d’affaires est poursuivi sur la base de la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme et au blanchiment d’argent et il est notamment accusé d’avoir conclu un accord en vue de blanchiment d’argent et d’autres délits à caractère financier.

Y. N.