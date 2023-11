Malgré la crise, l’économie tunisienne reste parmi les plus diversifiées en Afrique

Malgré la crise qui la frappe de plein fouet depuis 2011 et freine les dynamiques de croissance qu’elle a connues dans les années 1990 et 2000, l’économie tunisienne reste l’une des plus diversifiées et compétitives à l’exportation du continent africain. Son présent est, en quelque sorte, sauvé par son passé.

Selon l’African Transformation Index 2023, publié en octobre dernier par l’African Center for Economic Transformation (Acet), la Tunisie est un transformateur économique élevé avec un score ATI global de 69,5. C’est plus que le double de la moyenne africaine globale de 30,3.

Selon cet indice qui évalue la performance de 30 pays africains, et malgré la crise économique qu’elle traverse depuis une douzaine d’années, la Tunisie a surpassé la moyenne africaine dans toutes les dimensions Depth, avec le premier score de diversification et le deuxième score de bien-être humain.

La Tunisie possède e, effet l’économie la plus diversifiée d’Afrique et elle parvient à maintenir son niveau de diversification avec un score constant depuis 2000.

L’économie tunisienne repose depuis longtemps sur un important secteur de services, qui a connu une croissance proportionnelle au cours de la dernière décennie. Mais la part du secteur manufacturier dans la valeur ajoutée totale a progressivement diminué, mais elle reste l’une des plus élevées d’Afrique avec 15,5%.

En outre, la part des biens manufacturés et des services dans les exportations totales a augmenté régulièrement, passant de 84,2% en 2000 à 94,1% en 2020. La Tunisie reste le premier pays africain exportateur de produits industriels vers l’UE et a progressé dans la diversification de son panier d’exportation.

Les exportations de matières premières ne représentent que 33,1% des exportations totales du pays, a estimé l’Acet.

Seconde économie la plus compétitive à l’exportation

En ce qui concerne la compétitivité des exportations, le Centre Africain indique que la Tunisie est la deuxième économie la plus compétitive à l’exportation avec un score de 70,6% derrière l’Eswatini.

Les secteurs public et privé ont collaboré efficacement pour promouvoir la compétitivité des exportations grâce à des partenariats commerciaux et d’investissement, attirant les investissements directs étrangers et s’intégrant dans des chaînes de valeur régionales et mondiales.

En ce qui concerne les augmentations de productivité, la productivité de la Tunisie (50,2/100) est élevée par rapport à la plupart des autres pays africains mais faible par rapport à ses propres scores sur les quatre autres dimensions Depth.

La Tunisie a réalisé des progrès significatifs et constants depuis 2000, grâce à un financement public constant pour améliorer l’innovation et l’adoption de technologies, l’éducation et le développement des compétences, les infrastructures, la logistique et les cadres réglementaires. Avec un score de 72,9, elle surpasse tous les pays sauf deux dans cette dimension et affiche de bons résultats depuis 2009.

Persistance des inégalités de revenus

Avec 78,1%, notre pays a le second score le plus élevé de bien-être humain derrière Maurice. Il a l’un des taux d’emploi formel les plus élevés d’Afrique, en particulier pour les travailleuses. Il a, par conséquent, connu une baisse constante de la pauvreté et une augmentation du PIB par habitant. Cependant, des inégalités de revenus ont freiné les progrès dans une certaine mesure. Le pays n’a pas non plus réussi à résoudre les principaux défis du chômage élevé des jeunes et des disparités en matière d’opportunités économiques entre les zones urbaines et rurales, souligne l’Acet.

Lire le rapport en anglais.