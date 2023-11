Affaire de «Complot» : Rassemblement des familles des détenus devant le Cour d’appel de Tunis

La Coordination des familles des détenus dans l’affaire de «complot contre la sûreté de l’État» organise un rassemblement devant la Cour d’appel de Tunis, ce jeudi 23 novembre 2023.

Ce rassemblement coïncide avec l’examen par la chambre d’accusation des demandes de libération des six détenus et vise à dénoncer leur maintien en détention depuis 9 mois.

Tout en appelant les organisations, la société civile et les partis politiques à prendre part à ce rassemblement, la Coordination des familles des détenus a dénoncé «une violation flagrante de la loi, des droits et des libertés», estimant que les concernés sont placés «injustement en détention qui plus est sans aucune preuve dans cette affaire purement politique».

Y. N.