Ordre des médecins de Tunisie : Marche de solidarité avec le peuple palestinien

Le Conseil national de l’Ordre des Médecins de Tunisie dénonce fermement les crimes de guerre perpétrés par l’armée israélienne contre le peuple palestinien tout en affirmant être choqué et profondément affligé par l’agression qui dure depuis 42 jours et ayant fait près de 12.000 morts dont près de la moitié sont des enfants.

Dans son communiqué l’Ordre des médecins a annoncé a exprimé «son soutien indéfectible avec le peuple palestinien et à la population de Gaza prise au piège dans ses propres terre au mépris de toutes les lois internationales», et organise une marche jeudi 23 novembre 2023 , à partir de 10h30, au départ du ministère de la Santé à Tunis vers la Kasbah, en précisant que l’ambassadeur de la Palestine fera partie de la délégation.

Cette manifestation de soutien à la Palestine et visant à mettre les instances internationales et des gouvernements face à leur responsabilité historique, sera organisée en collaboration avec le syndicat des médecins libéraux, le syndicat des médecins hospitalo-universitaires, le syndicat des médecins hospitalo-universitaire, et le doyen de la faculté de médecine de Tunis.

