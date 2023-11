Tunisair n’a pas fini de faire des victimes

Quelque 150 voyageurs d’un vol de Tunisair ont dû dormir par terre à l’aéroport de Marseille-Provence, toute la nuit du 19-20 novembre 2023, sans qu’on leur donne une seule bouteille d’eau, même pas pour les enfants ou les séniors qui ont des médicaments à prendre. Le commandant de bord, comme le reste du personnel, qui n’ont aucun sens du service à la clientèle, n’ont qu’un seul mot à la bouche: inchallah! Témoignage…

Par Moktar Lamari *

J’avais un vol à faire hier soir de Marseille-Provence vers Djerba. J’ai rendu la voiture de location qui m’a accompagné durant ma visite chez ma belle famille, pour un séjour éclair.

On a fait l’enregistrement. Il y a beaucoup d’Européens avec leur matos pour s’adonner à leur sport favoris, du golf à six trous, à Djerba La Douce.

Dans la salle d’embarquement, on nous dit que le vol est annulé. Il faut sortir de la salle d’embarquement et récupérer les bagages. Il était 23h30.

Sang froid, je saisis l’information et tente de parlementer avec le chef d’escale. On me répond que Tunisair est aux abonnés absents. Je réserve un hôtel, en me disant que je suis chanceux, je peux payer!

Ce n’est pas le cas de plusieurs couples, femmes et enfants qui doivent dormir dans le hall de l’aéroport. Par terre, sans aucun service, même pas un sandwich ou un café chaud.

Dans l’incertitude, je reviens à l’aéroport après une douche et une courte nuit de 5 heures à l’hôtel Holliday Inn, mais sans sommeil réparateur. J’ai prévu juste 4 jours à Djerba, et mon temps est compté.

L’hôtel ça coûte cher, au moins 100 euros avec les taxis, les taxes. Plus cher que le prix du billet qui me transporte à Djerba.

Le pire dans tout cela, c’est que les gens pestent contre Tunisair. C’est la pire des compagnies aériennes, disent-ils. Je ne vous raconte pas l’ambiance et le grand mécontentement des touristes étrangers qui ont perdu plus 36 heures de leur séjour.

Tunisair est sulfureuse, pléthorique, déficitaire, gangrenée par la corruption. C’est la pire compagnie au monde, selon plusieurs classements internationaux.

Ce matin, le représentant officiel de Tunisair décline toute responsabilité et toute disposition à rembourser les clients ou à dédommager, en totalité ou en partie, les frais que ce contretemps leur a coûté.

A titre de comparaison, la compagnie Air Algérie a logé ses clients pour la soirée à l’hôtel Hilton, et leur a offert la somme de 60 euros pour les deux repas (souper et petit-déjeuner). Corsair a fait de même en remboursant en liquide les clients bloqués suite aux perturbations de la soirée.

Tunisair est une compagnie qui incarne l’incompétence, le laisser-aller et la corruption. C’est une compagnie aux antipodes du management fondé sur le savoir, la transparence et l’éthique. Ce branding sera très difficile à changer…

* Economiste universitaire.