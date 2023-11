Tunisair : une mauvaise gouvernance décomplexée

Le groupe Tunisair a publié ses comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2019, avec un retard de quatre ans, soit le vendredi 3 novembre 2023. Sans surprise : le groupe public a affiché un déficit net de 209,038 millions de dinars (MDT), contre un déficit 216,503 MDT au titre de l’exercice 2018.

Et c’est ce canard boiteux qui, depuis au moins une décennie, grève le budget de l’Etat que… l’Etat ne veut pas céder au privé. Il fait même pire : il lui maintient le monopole du ciel tunisien, en sanctionnant le secteur touristiques national et les citoyens tunisiens ainsi privés des bienfaits de la concurrence sur les prix, ceux de Tunisair restant très élevés et prohibitifs sur toutes les lignes qu’elle dessert.

Allez comprendre quelque chose à l’«intelligence» d’une telle politique !

La société a révélé que son chiffre d’affaires pour… 2019 a légèrement augmenté de 4%, passant de 1,793 milliard de dinars au 31 décembre 2018 à 1,868 milliard de dinars à la même date en 2019.

Les capitaux propres du groupe ont affiché, la même année, un solde négatif de -874 millions de dinars (MDT), contre -669 MDT en 2018.

Le résultat opérationnel a dépassé 1,9 milliards de dinars, en hausse de 3%.

Des performances dignes de figurer dans le livre Guiness des Records dans la rubrique «Mauvaise gouvernance décomplexée».

I. B.