Tunisie : Le FSN boycotte les élections locales

Le Front du salut national (FSN) initié et dirigé par Ahmed Nejib Chebbi et regroupant des partis de l’opposition a décidé de boycotter les élections locales prévues le 24 décembre 2023 en Tunisie.

Une conférence de presse a été organisée ce lundi 20 novembre 2023 par le FSN qui a appelé au boycott des élections locales estimant que «le climat politique et social n’est pas propice à tenir cette échéance locale qui ne répond pas aux standards internationaux en matière de démocratie», a indiqué Ahmed Néjib Chebbi.

Le chef du FSN estime aussi que les Tunisiens ne se sentent pas concernés par les élections locales «qui devraient plutôt être remplacées par des législatives et présidentielles anticipées afin de rétablir la légitimité en Tunisie», a-t-il lancé, en appelant les forces vives à ne pas participer aux locales.

Nejib Chebbi a par ailleurs réitéré son appel à un dialogue national inclusif loin de toute exclusion politique et la mise en place d’un gouvernement de sauvetage national pour sortir le pays de la crise sociale politique et économique et à l’organisation dans un second temps des élections législatives et présidentielle anticipées.

Y. N.