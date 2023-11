Des Palestiniens de Cisjordanie forcés de quitter leurs villages

Témoignage d’un habitant palestinien d’une zone rurale de Cisjordanie sur les harcèlements et les attaques quasi-quotidiennes que les membres de sa communauté subissent de la part des colons et des militaires israéliens, qui veulent les obliger à quitter leurs terres. (Illustration : Zuhour Muhammad Awad, la grand-mère de l’auteur, se promène dans le village de Tuba en mai 2021. Mme Awad dit être née à Tuba en 1948. Elle a passé sa vie à s’occuper des troupeaux de moutons et à fabriquer du fromage et du yaourt.)

Par Ali Awad *

Je suis né en février 1998 à Tuba, une communauté rurale de bergers de 80 habitants palestiniens située dans les collines du sud d’Hébron, en Cisjordanie, où ma famille vit depuis des générations.

Au fil des années, nous avons subi des attaques répétées de la part des colons israéliens, dans le cadre d’une campagne continue visant à nous expulser de nos terres. Pourtant, rien ne m’a préparé à ce qu’est devenue notre vie depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre. Au cours des six dernières semaines, les raids et le harcèlement des colons se sont intensifiés que je ne sais pas combien de temps encore moi et les autres membres de ma communauté pourrons vivre ici.

Sous couvert de guerre, les colons ont pris d’assaut des villages de Cisjordanie, menaçant les Palestiniens et détruisant leurs maisons et leurs moyens de subsistance. L’attention internationale s’est principalement concentrée sur les atrocités perpétrées en Israël et à Gaza, notamment le déplacement interne de plus de la moitié de la population de la bande de Gaza.

En Cisjordanie, des attaques de plus en plus violentes contre des villages ont contraint au moins 16 communautés palestiniennes – soit plus de 1 000 personnes – à fuir leurs foyers depuis le 7 octobre.

Harcèlements, raids et meurtres…

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, des colons ont attaqué des Palestiniens en plus de 250 incidents en Cisjordanie. Jusqu’à présent, 200 Palestiniens ont été tués, huit par des colons et les autres lors d’affrontements avec les forces israéliennes.

Dans mon village et dans d’autres villages des environs, les colons ont investi nos maisons et nous harcèlent sans relâche, parfois plusieurs fois par jour. Moins d’une semaine après le début de la guerre, selon une vidéo publiée par le groupe israélien de défense des droits humains B’Tselem, un colon armé est entré dans le village d’At-Tuwani, dans les collines du sud d’Hébron, s’est approché d’un groupe de Palestiniens non armés marchant après la prière du vendredi et a tiré sur eux, dont l’un dans le ventre, à bout portant.

Dix minutes après, à Susya, des villageois ont déclaré que les colons avaient menacé de tirer sur les habitants s’ils n’évacuaient pas leurs maisons dans les 24 heures.

Le 30 octobre, des colons ont incendié plusieurs maisons à Khirbet a-Safai, un village situé à moins d’un mile à l’est de Tuba. Et les habitants du village voisin à l’ouest, Umm al-Khair, ont déclaré aux militants des droits de l’homme que des colons armés en uniforme tenaient les gens sous la menace de leurs armes et les forçaient à condamner le Hamas et à promettre de hisser des drapeaux israéliens dans le village, sinon ils seraient assassinés.

… pour nous forcer à quitter nos foyers

Pour ceux d’entre nous à Tuba, cette vague d’attaques fait partie d’une longue série de tentatives visant à nous forcer à quitter nos foyers. Et ce ne sont pas seulement les colons qui veulent notre départ : les gouvernements israéliens successifs ont également tenté de se débarrasser de nous au cours des dernières décennies.

Au début des années 1980, notre village, ainsi que d’autres dans une zone appelée Masafer Yatta, ont été désignés par l’armée comme zone de tir 918, terrain qu’Israël convoitait pour y entraîner ses forces (un document gouvernemental indique qu’il y avait une intention pour déplacer les habitants vivant dans la région.) Depuis, nous nous battons pour le droit de rester sur nos terres.

Nous vivons dans la zone C de Cisjordanie, ce qui signifie que l’armée israélienne exerce un contrôle civil et sécuritaire total sur nos vies. Israël a essayé diverses tactiques pour nous faire partir, notamment en adoptant des politiques qui nous empêchent de construire des maisons dans notre propre village et ne nous permettent pas d’être connectés au principal réseau électrique ou aux infrastructures d’eau.

Parfois, cela a été beaucoup moins subtil : en novembre 1999, alors que j’avais un an, l’armée israélienne a chargé tous les habitants et le bétail de Tuba dans des camions et nous a déposés sur le bord de la route à plusieurs kilomètres de là. Nous avons passé les mois suivants entassés dans des tentes de fortune, luttant pour nous protéger, nous et notre bétail, des pluies froides de l’hiver. Nous avons finalement été autorisés à retourner «temporairement» dans notre village, en attendant une décision définitive du tribunal.

Les colons de l’avant-poste illégal de Havat Maon – construit près de Tuba et en partie sur des terres palestiniennes privées peu de temps après notre retour – ont également fait leur part. En 2002, ils ont coupé la route principale qui reliait Tuba aux villages environnants, y compris l’école des enfants la plus proche et la ville de Yatta, où nous achetons toute notre nourriture et nos fournitures médicales.

Les colons ont également eu recours à la violence, certaines dirigées contre ma famille. Nous pensons que ce sont des colons voisins qui ont poignardé mon oncle, attaqué mes cousins ​​avec des pierres et, comme je l’ai déjà écrit, mis le feu à la provision d’un an de nourriture pour nos troupeaux de moutons.

Nous refusons d’abandonner nos terres

Pendant tout ce temps, nous attendions la décision finale de la Haute Cour israélienne quant à savoir si l’armée israélienne pouvait nous forcer à évacuer. Puis, l’année dernière, le tribunal s’est prononcé en faveur de l’État, autorisant Israël à expulser environ 1 200 Palestiniens, dont ceux de mon village. Nous sommes restés fermes face à cette pression et refusons d’abandonner nos terres et notre mode de vie traditionnel. Mais ces dernières semaines, les attaques des colons ont ébranlé notre détermination.

Nous avons toujours pensé que les militaires, qui démolissent nos maisons et nous empêchent de nous déplacer librement, sont aidés par les colons qui nous harcèlent. Cependant, depuis le début de la guerre il y a plus d’un mois, les colons et les soldats de la région semblaient avoir fusionné en une seule entité, mettant fin au semblant de distance qui existait entre ces deux groupes violents. Les colons que nous reconnaissons après des années de harcèlement dans nos villages sont soudain devenus des soldats, comme réservistes ou au sein des équipes de sécurité civile d’Itamar Ben-Gvir.

Les réservistes de l’armée qui sont nouveaux dans la région prennent apparemment désormais leurs ordres auprès des soldats colons locaux ou des équipes de sécurité. Ensemble, ils patrouillent dans nos communautés avec leurs M16 et menacent quiconque tente de faire paître son troupeau ou de quitter le village pour travailler ou faire des courses.

Ils rendent nos vies invivables

À Tuba, comme dans les villages voisins, les colons ont également pris pour cible les systèmes d’eau et les panneaux solaires que nous avons construits et dont nous dépendons entièrement, comme pour nous rappeler notre vulnérabilité. Ils profitent clairement de ce moment pour rendre nos vies invivables, et nous n’avons aucune raison de croire que, surtout en temps de guerre, la violence que nous vivons dans nos communautés va baisser ou s’arrêter bientôt.

Les autorités israéliennes locales affirment qu’elles enquêtent sur certaines des attaques les plus violentes, y compris les meurtres, mais elles ne montrent aucune capacité à les contrôler, d’autant que les membres du gouvernement attisent le feu.

Au cours des cinq dernières semaines seulement, les habitants de cinq autres villages des collines du sud d’Hébron ont été contraints de faire leurs valises et de fuir leurs maisons. Si la situation ne change pas, je crains que les habitants de Tuba ne soient les prochains. Comme l’affirmait récemment une lettre signée par 30 organisations non gouvernementales israéliennes de défense des droits humains : «La seule façon d’arrêter ce transfert forcé en Cisjordanie est une intervention claire, forte et directe de la communauté internationale».

D’aussi loin que je me souvienne, la vie à Tuba a été difficile, mais elle a aussi toujours été belle et calme. C’est la vie que ma famille mène depuis des générations, et le mode de vie traditionnel que nous vivons est profondément lié à la terre qui nous entoure et aux animaux dont nous prenons soin. Les flancs des collines sont marqués de nos pas et de ceux de nos troupeaux, les rochers au sommet de la colline sont soigneusement disposés pour que nous puissions admirer le coucher de soleil sur le désert. Mais la peur que nous ressentons, à Tuba et dans toute la zone C, pèse désormais lourdement sur ce paysage. Je ne sais pas si nous pourrons encore le supporter.

Traduit de l’anglais.

Ecrivain palestinien vivant en Cisjordanie.

Source: The New York Times.