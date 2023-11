Démenti de Slaheddine Ferchiou à propos de «La malheureuse saga de l’hôtel Nabeul-Plage»  

Nous avons reçu de Slaheddine Ferchiou, ancien PDG de l’hôtel Nabeul-Plage (1973-1991), le démenti suivant des éléments le concernant dans l’article publié par Kapitalis, le 20 novembre 2023, au sujet de l’hôtel Nabeul-Plage.

Habib Glenza a écrit un article calomnieux à mon égard et complètement faux au sujet de l’hôtel Nabeul-Plage appartenant à la société Sitna et fermé depuis plus de cinq ans.

J’accuse le rédacteur de cet article pour les médisances me concernant dans son article et les tromperies vis-à-vis des lecteurs.

Je déclare, preuve à l’appui, que j’ai démissionné en tant que président directeur général de la direction de la Sitna le 9 novembre 1991 et depuis je n’ai plus aucune responsabilité dans cette société.

Je suis actionnaire de cette société à titre tout à fait symbolique pour deux cent soixante quinze (275) actions soit un taux de 0,0415 % du capital.

A titre d’information pour les personnes intéressées par cette affaire de l’hôtel Nabeul-Plage je donne l’historique de la société propriétaire appelée Société des industries touristiques de Nabeul (Sitna) dont le gouverneur est promoteur, Amor Chachia dans les années 66.

Il a fait participé la municipalité de Nabeul et tous les exportateurs d’agrumes au capital de la société; 170 actionnaires possédant une action, 69 actionnaires possédant deux actions et le total des actionnaires est de 317 dont je détiens la liste nominative.

Le gouverneur a chargé quelques personnes en 1966, dont Salah Ben Aissa, pour construire des bungalows sur le terrain qui a été en partie exproprié par le gouverneur pour ce projet.

En septembre 1969, et après la chute de Ahmed Ben Salah ministre de l’économie de l’époque, le gouverneur Amor Chachia a été limogé et ce projet est resté bloqué par suite de manque de capitaux.

Le maire de la ville de Nabeul Dr. Taoufik Daghfous, grande personnalité de la ville a contacté son ami Abdeslam Fetchiou à l’époque PDG de la Société Ellouhom et lui a demandé de lancer le projet touristique Nabeul-Plage, mais en octobre 1972, mon père Abdeslam Ferchiou est décédé.

Quelques mois après, le maire de Nabeul et quelques personnalités de la ville m’ont demandé de prendre le projet en main. J’ai accepté, à la mémoire de mon père, de construire cet hôtel. En 1973, il n’y avait pas d’hôtel, il n’y avait que des bungalows. J’ai procédé à l’augmentation du capital de la Sitna pour le faire passer à 800 000 dinars et demandé à la BNA, à la STB ainsi qu’à la Société tunisienne de tourisme (STT) et à la Société d’élevage de Monastir (SEM) et à d’autres sociétés de participer au capital.

La construction de l’hôtel en deux blocs est achevée en Juin 1978. Il a été inauguré par Hedi Nouira, Premier ministre de l’époque en juillet 1978.

L’hôtel a très bien fonctionné depuis cette date et il arrivait à loger entre 650 et 700 clients par jour en été.

Je n’ai pris la suite d’aucune direction avant moi, j’ai fait fonctionner l’hôtel jusqu’en septembre 1991 date à laquelle j’ai démissionné en tant que PDG de tout le groupe de la Ctama, y compris ses filiales (Tunisavia, SET, Société Touristique Sidi Mansour et Sitna).

L’hôtel a continué à fonctionner après et en 1992 le nouveau directeur général de la Ctama a vendu une partie de ses actions à la société GerClub appartenant à Mohsen Boujbal qui est devenu président du conseil de la société Sitna.

L’hôtel a fonctionné normalement jusqu’à sa fermeture.

Je ne connais pas les raisons de cette fermeture et je ne suis pas proche des gros actionnaires Ctama, GerClub, Société Ellouhom, etc…

La gestion dont j’ai pris la responsabilité de 1978 à fin 1991 était bénéficiaire et la société réglait ses crédits bancaires normalement.

Je demande à ceux qui sont intéressés par cette affaire de vérifier leurs informations avant de faire des déclarations erronées.

Slaheddine Ferchiou