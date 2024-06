Le marché polonais offre des opportunités pour les secteurs clés en Tunisie

Le séminaire tuniso-polonais organisé à Tunis le 22 mai 2024 par Conect en collaboration avec la Chambre de commerce polonaise incitera peut-être nos opérateurs économiques à prendre au sérieux l’importance du marché polonais pour l’exportation de leurs produits.

Habib Glenza *

Ces dernières années, j’ai publié sur le journal Kapitalis plusieurs articles sur les opportunités qu’offre le marché polonais pour les exportations tunisiennes et particulièrement pour trois secteurs clés, à savoir le textile, l’agroalimentaire et le tourisme. Malheureusement, mes appels n’ont pas trouvé d’oreilles attentives. J’ai également participé à trois forums organisés par le Centre de promotion des exportations (Cepex) et la Chambre de commerce polonaise qui n’ont pas donné de résultat palpable.

Le séminaire tuniso-polonais organisé à Tunis le 22 mai 2024 par Conect en collaboration avec la Chambre de commerce polonaise incitera peut-être nos opérateurs économiques à prendre au sérieux l’importance du marché polonais pour l’exportation de leurs produits ainsi que la nécessité de mettre en œuvre une stratégie pertinente visant à ramener d’ici 5 ans 500 000 touristes polonais et nous avons les moyens pour réussir à relever ce défi.

Après 1990 et surtout après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne (UE) en 2004, l’économie polonaise a connu un bond spectaculaire et est devenue l’une des plus dynamiques en UE. Aujourd’hui, avec le repli que connaissent les économies française et allemande, l’économie polonaise s’est hissée à un niveau qu’elle n’a jamais atteint. La fluctuation du zloty, la monnaie locale (la Pologne n’ayant pas encore adopté l’euro), face à l’euro et au dollar, a permis aux produits polonais exportés d’être compétitifs par rapport à la plupart des produits occidentaux.

La coopération économique tuniso-polonaise doit porter sur 3 secteurs-clés: le textile, l’agroalimentaire et le tourisme

Le textile et habillement

La Pologne abrite trois méga-centres de mode:

– Ptak Moda à 20 km de Lodz (au centre du pays), installé sur 250 000 m2 avec plusieurs méga-pavillons, qui accueillent les sièges de plus de 2000 producteurs de textile-habillement. Ce centre reçoit chaque année plus de 9 millions de visiteurs;

– Ptak Moda à Wólka Kosowska près de Varsovie, qui abrite des méga-dépôts-vente dont ceux de la Chine populaire et de la Turquie;

– Ptak Moda à Nadarzyn, également près de Varsovie, où on organise, à longueur d’année, divers salons et manifestations internationales dans tous les secteurs économiques.

L’agroalimentaire

En Pologne, il y a plus de 50 000 unités commerciales toutes catégories confondues dont plus de 5 000 hypermarchés et grossistes appartenant à 25 marques internationales et locales. Malheureusement, l’absence de nos produits suscite beaucoup d’interrogations, alors que les produits turcs, égyptiens et marocains y sont présents depuis plusieurs années. Le méga-marché de gros de la ville de Bronisze, près de Varsovie est pratiquement entre les mains des Turcs qui possèdent leurs propres entrepôts frigorifiques, moyens de transport et de logistique, etc. Autant dire que nous avons pris beaucoup de retard dans l’approche de ce marché au potentiel immense.

Le tourisme et voyage

En 2007, la Tunisie a accueilli 210 000 touristes polonais. Après les attentats du Musée du Bardo à Tunis et d’un hôtel à Sousse, ce chiffre a chuté en raison également du manque de promotion.

La Pologne représente un marché de 4 millions de touristes potentiels. Un million d’entre eux passent leurs vacances en Pologne, le reste partent en Espagne, en Croatie, en Grèce, en Turquie, en Egypte, au Maroc et ailleurs.

Il est impératif d’organiser des campagnes de promotion de notre tourisme et sa richesse, notamment celui de santé et de bien-être. Les Polonais ne savent pas que notre pays est l’un des leaders dans le domaine du SPA, qui peut rapporter gros en cas de promotion sérieuse et bien ciblée. En effet, les coûts des soins privés sont exorbitants en Pologne (2 à 3 fois plus cher qu’en Tunisie). Il revient donc à tous les acteurs de notre tourisme de programmer une stratégie à moyen et à long terme, dans l’intérêt de leur activité.

Je réside en Pologne depuis 2010, après avoir passé plus de 20 ans à l’Utica. Je dispose de deux sociétés **, l’une spécialisée dans le tourisme d’affaires, d’organisation de séminaires, de rencontres B2B, et l’autre dans le commerce international, qui est inscrite, depuis 2014 sur le site international EspaceAgro.

Je suis disposé à collaborer avec toute entreprise tunisienne désireuse de nouer des relations avec des opérateurs économiques polonais.

* Conseiller à l’exportation basé en Pologne.

** Cartago Travel SP Zoo et Kartago Trading SP Zoo, Lodz, Pologne.

Emails: kartagotrading.pologne@gmail.com; kartago.travel@gmail.com

Tel: +48 575 819 784