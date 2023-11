Huawai veut développer sa coopération avec la Tunisie

Huawei envisage d’intensifier sa coopération avec la Tunisie dans les domaines des communications et des services 5G et des énergies renouvelables, principalement l’énergie solaire, ainsi que dans l’industrie automobile intelligente et les TIC.

C’est ce qu’a déclaré Terry He, président de Huawei Afrique du Nord, lors de sa rencontre, mercredi 22 novembre 2023, avec le Premier ministre Ahmed Hachani.

La Tunisie, en tant que pays pionnier dans la région, est un facteur de motivation majeur Huawei, a ajouté Terry He. L’accent a également été mis sur l’appui aux universités tunisiennes en matière de formation en TIC et en ingénierie.

Hachani a loué la main d’œuvre hautement qualifiée de la Tunisie dans le domaine des TIC et sa capacité à rejoindre les entreprises internationales.

La Tunisie recherche une coopération plus étroite avec la Chine dans un large éventail de domaines, a souligné le Premier ministre. Cet objectif peut être atteint en intensifiant les échanges de visites de hauts fonctionnaires en 2024, année du soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.