TV5 monde sanctionne Mohamed Kaci pour avoir contredit un propagandiste israélien

La chaîne française TV5 Monde vient de se désolidariser publiquement de son journaliste Mohamed Kaci à qui elle reproche simplement d’avoir fait son travail en interrogeant comme il se doit Olivier Rafowicz, porte-parole de l’armée d’occupation israélienne. (Vidéo).

En prenant de court ce dernier, qui revendiquait ouvertement la loi du Talion («œil pour œil, dent pour dent») face aux Gazaouis, en lui lançant : «Donc vous vous comportez comme le Hamas, c’est ce que vous nous dites ?», le présentateur a provoqué la colère du propagandiste et obligé le journaliste à écourter l’entretien, rapporte L’Humanité. Que reproche-t-on à Mohamed Kaci ? D’avoir apporté la contradiction à un propagandiste israélien comme l’exige la déontologie journalistique ?

TV5 monde et la plupart des autres médias français ont perdu toute crédibilité en couvrant de manière totalement orientée la guerre israélienne contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie et en laissant dérouler la propagande de l’extrême-droite génocidaire au pouvoir en Israël, sans y apporter la contradiction requise, ne fut-ce que pour sauver les apparences.

Rappelons dans ce contexte que la direction de France Inter avait lâché l’humoriste Guillaume Meurice pour une chronique satirique visant Benyamin Netanyahou.

C’est ce qui a d’ailleurs poussé de nombreux téléspectateurs francophones, au Maghreb et ailleurs dans le monde, à boycotter ces médias qui sont tombés très bas dans l’ignominie, en défendant les crimes de guerres d’Israël.

