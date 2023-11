Al-Qotb : Mandat de dépôt contre Riadh Ben Fadhel

Le parti Al-Qotb a annoncé, ce vendredi 24 novembre 2023, que son coordinateur général Riadh Ben Fadhel a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier

La même source ajoute qu’une conférence de presse sera organisée par le comité de défense de Riadh Ben Fadhel, qui rappelons-le avait été arrêté à l’aéroport de Tunis-Carthage, il y a 10 jours, alors qu’il revenait de l’étranger.

Al-Qotb affirme que lors de cette conférence, les avocats apporteront des explications sur cette affaire et sur les poursuites visant Riadh Ben Fadhel qui a été interrogé dans le cadre d’une enquête déjà ouverte à son encontre et pour laquelle il avait déjà été auditionné.

Selon son avocat Me Mohamed Ali Ghrib, le coordinateur général d’Al-Qotb est poursuivi concernant l’acquisition d’un lot de véhicules luxueux de l’ancien président Ben Ali, confisqués par l’Etat après sa chute le 14 janvier 2011, affirmant toutefois que cet achat s’est déroulé dans des conditions légales, et ce, dans le cadre d’une vente aux enchères publiques et en présence d’experts et de responsables publics.

Y. N.