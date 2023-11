Israël et la tentation suicidaire

Le délire eschatologique de nombreux illuminés sionistes, Israéliens et Occidentaux, juifs et chrétiens, fait craindre une réédition du suicide collectif de Massada en entraînant le Moyen Orient, et possiblement le reste du monde, dans une apocalypse nucléaire.

Par Elyes Kasri *

En dépit du délire sanguinaire de l’ultra droite sioniste, l’année 2023 ne sera pas une réédition de 1948. Bien que les atrocités à Gaza soient en voie de dépasser celles commises par les milices terroristes sionistes à Deir Yassine et ailleurs en Palestine, les adeptes du sionisme commencent à se rendre à l’évidence que les Palestiniens et le monde ont changé depuis le début du siècle dernier.

Le seul élément à redonner espoir aux illuminés sionistes est le gène indélébile de la duplicité, de la servilité et de la trahison dont de nombreux dirigeants et roitelets d’opérette arabes et leurs descendants n’arrivent pas à se défaire.

Le délire sanguinaire israélien est à la mesure d’une panique profonde et d’une prise de conscience d’un effondrement interne en Israël et d’une impasse internationale avec le sentiment de plus en plus perceptible d’une fin de course et de l’éclatement d’une fiction et d’une supercherie qui trouvent de moins en moins de preneurs.

Le syndrome de la forteresse assiégée

Toutefois, l’arsenal nucléaire israélien, initié avec le soutien français en vertu du pacte secret de 1956, et le délire eschatologique de nombreux illuminés sionistes, juifs et chrétiens, font craindre une réédition du suicide collectif de Massada, en entraînant le Moyen Orient et possiblement le reste du monde, dans une apocalypse nucléaire.

Située sur les rives de la Mer Morte, la citadelle de Massada doit sa célébrité aux événements de la nuit du 2 au 3 mai de l’an 74, où ses 960 occupants, hommes, femmes et enfants juifs, assiégés par l’armée romaine, se donnèrent la mort plutôt que de se rendre à l’ennemi. **

La citadelle de Massada sur la mer Morte en Israël, lieu de pèlerinage des juifs.

La détention par Israël d’un arsenal nucléaire et les risques d’une fuite en avant apocalyptique par l’establishment politico-militaire israélien démasquent l’hypocrisie de l’occident au sujet de la non prolifération nucléaire et le met ainsi que les peuples du Moyen Orient face aux conséquences potentiellement tragiques de cette duplicité et du délire sanguinaire de l’ultra droite israélienne qui reste dans le droit fil de la vision colonialiste et suprémaciste des pères fondateurs de l’Etat d’Israël et leurs milices terroristes notamment Lehi, Irgoun et Haganah de sinistre mémoire.

* Ancien ambassadeur.

** La comparaison avec la situation actuelle réside seulement dans la pulsion suicidaire qui anime l’extrême droite au pouvoir en Israël, car les forces en présence aujourd’hui montrent plutôt un déséquilibre flagrant au profit d’Israël, qui bénéficie également du soutien des «Romains» actuels : les pays occidentaux, Etats-Unis en tête (Ndlr).