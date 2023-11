Trêve à Gaza : 24 femmes et 15 mineurs palestiniens libérés

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la trêve à Gaza suite à l’accord passé entre Israël et le Hamas, 15 mineurs et 24 femmes palestiniens ont été libérés ce vendredi 24 novembre 2023.

Ces derniers qui étaient détenus pour des faits mineurs, la plupart pour «s’être confronté aux forces armées», ont été libérés par les autorités israéliennes en échange des otages israéliens libérés par le Hamas, indique l’ONG le Club des prisonnier défendant les prisonniers palestiniens, citée par l’AFP.

Les femmes et mineurs libérés figuraient dans la liste des 300 détenus palestiniens libérables, fournie par Israël, dont 267 sont des adolescents âgés de 14 à 18 ans, et des jeunes filles et des femmes âgées de 17 à 59 ans. «Accusés de violences», notamment jet de pierres», ils étaient en attente d’un procès.

Dans le cadre de cet accord, négociée sous la houlette du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis, treize otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier ont également été libérés ainsi que 10 Thaïlandais et un Philippin.

Cela a également permis à l’Onu d’ augmenter la livraison d’aide humanitaire dans l’enclave où 137 camions ont été déchargés, s’est félicitée l’agence des Nations unies chargée de la coordination humanitaire (OCHA).

Notons que la trêve qui a commencé à l’aube de vendredi doit durer quatre jours, sachant que les frappes de l’occupant israéliens ont fait en 49 jours plus de 14.000 morts, dont plus de 5.800 enfants…

Y. N.