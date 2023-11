Tunisie : Décès de l’ancienne députée Hajer Bouhleli

L’ancienne députée Qalb Tounes à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Hajer Bouhleli est décédée, ce samedi 25 novembre 2023.

La triste nouvelle a été annoncée, aujourd’hui, par son ancien collègue Oussama Khlifi ainsi que l’actuel député Imed Aoulmed Jebril, entre autres élus et membres de la famille de la défunte.

Hajer Bouhleli, originaire de Jedelienne, avait intégré le parlement le 26 janvier 2021 en remplacement au député Qalb Tounes Mabrouk Khachnaoui, décédé le 7 janvier, des suites du coronavirus.

Quelques mois après la dissolution de l’Assemblée en 2021 et la suspension de son salaire, Hajer Bouhleli avait annoncé qu’elle souffrait d’un cancer, et qu’elle ne parvenait plus à payer son traitement…

Y. N.