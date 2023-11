Tunisie : En images, Tunisair réceptionne un nouvel Airbus A320

La compagnie aérienne nationale Tunisair a réceptionné, ce samedi 25 novembre 2023, un nouvel Airbus A320neo, dans le cadre du programme du renforcement de sa flotte nouvelle génération.

«🛫 Fiers et heureux d’accueillir aujourd’hui l’avant-dernier des quatre appareil Dry-Lease A320ceo acquis par Tunisair», annonce compagnie aérienne nationale dans une note diffusée ce soir.

Et d’ajouter : «Des avions plus spacieux, plus confortables, éco-efficaces, pour une Compagnie Aérienne qui veut faire toujours plus et mieux pour ses clients et pour la Tunisie ♥️ À très vite sur nos vols 💕»