Tunisie-Japon : «Ticad 8 et relance de l’économie tunisienne»

L’Ambassadeur japonais en Tunisie Takeshi Osuga a participé, vendredi 24 novembre 2023, à une rencontre-débat sur le thème «Ticad 8 et relance de l’économie tunisienne»

L’évènement a été organisé par l’Amicale des Sortants du Cycle Supérieure de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) en partenariat avec l’Ambassade su Japon, l’Association d’Amitié Tunisie-Japon et l’Association des Etudes Internationales, au Club de l’Amicale de l’ENA.

Cette rencontre, organisée dans le cadre du 30e anniversaire de la TICAD, a été une occasion pour un débat franc et riche en informations entre les experts et les acteurs économiques nationaux et internationaux durant laquelle ils ont eu un échange approfondi sur les résultats positifs de la dernière TICAD 8 et comment les exploiter pour la relance économique tunisienne.

Les intervenants ont souligné l’importance de soutenir les efforts tunisiens pour booster l’économie de la Tunisie, en partenariat avec la communauté internationale.

Communiqué