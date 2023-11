Conférence internationale à Tunis autour du tourisme culinaire et créatif

Tunis accueillera, le 28 novembre 2023, une conférence internationale qui réunira experts et journalistes internationaux ainsi qu’entrepreneurs et organisations tunisiennes intéressées par le tourisme culinaire et créatif et les nouvelles offres de tourisme durable.

L’évènement s’inscrit dans le cadre de la Route culinaire de Tunisie (*), qui a pour but de convertir la richesse du patrimoine culinaire tunisien en expériences touristiques, à même de séduire les nouveaux voyageurs en quête d’authenticité.

La conférence est l’une des étapes de la mise en œuvre de cette Route qui, après des mois de formation et co-création d’expériences touristiques créatives, et l’inauguration, le 27 septembre dernier, d’une plateforme en ligne dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme.

Ce sera une vitrine internationale à la centaine d’expériences créées autour de 6 produits phares, le fromage ou le vin dans le nord, l’harissa au Cap Bon, les cosmétiques à base d’huile d’olive dans le centre et le Dahar, le poulpe à Kerkennah, et les dattes dans le sud.

La conférence sera également le point de convergence d’experts internationaux en œnotourisme et tourisme durable, pour échanger des bonnes pratiques et des modèles à suivre afin de faire de ce tourisme vertueux un outil de gouvernance pour les destinations et les territoires, mais également de créer de futurs partenariats qui positionneront la Tunisie au sein de réseaux internationaux de tourisme durable.

De fait, la conférence, qui est soutenue par les plus hautes instances du secteur via la participation du ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine , de l’Office national du tourisme de Tunisie (ONTT), de représentants de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Union européenne (UE) mettra également à l’honneur les protagonistes de cette offre culinaire, en l’occurrence les agriculteurs, les propriétaires de gîtes, ou encore les agences tunisiennes, qui sont désormais prêts à répondre à la demande étrangère et bénéficieront d’une mise en réseau. Des Trophées leur seront décernés par Le ministre du Tourisme et les représentants du Creative Tourism Network®, Réseau Mondial du Tourisme Créatif.

Par la même occasion, la parole sera donnée aux tour-opérateurs et journalistes italiens, français, anglais, qui participent actuellement aux voyages de presse, afin de découvrir les expériences réparties sur l’ensemble du pays, dont certaines feront l’objet de tournages, à découvrir prochainement sur l’une des plus prestigieuses chaines culturelles de la télévision !

* La Route culinaire de Tunisie s’inscrit dans le cadre du projet Promotion du tourisme durable, mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme «Tounes Wijhetouna».