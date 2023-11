Solidarité-Palestine : Manifestation mercredi 29 novembre à Tunis

Le Comité national de soutien à la résistance en Palestine organise une manifestation, mercredi 29 novembre 2023, au centre-ville de Tunis en solidarité avec le peuple palestinien.

Cette manifestation coïncide avec la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien et le comité national de soutien à la résistance en Palestine a appelé, à cette occasion, les Tunisiens à célébrer cette journée en saluant «l’esprit de résistance légendaire et le courage et la résistance du peuple palestinien face à une machine de guerre équipée d’armes destructrices des plus puissantes ».

La manifestation rendra également hommage aux plus de 14.000 tués dans les frappes de l’occupant israélien à Gaza, dont plus de 70% sont des femmes et des enfants : «Les habitants de Gaza ont fait valoir le sens de la résistance dans un contexte de capitulation, de normalisation et des choix de règlement, ajoute la même source».

Rappelons que la trêve conclue dans le cadre d’un accord entré en vigueur vendredi dernier, a été prolongée de deux jours, sachant que les organisations internationales poursuivent leurs appels à un cessez-le-feu définitif, en rappelant que les Gazaouis ont besoin de sécurité, de services et de paix.

Selon l’Organisation de la santé (OMS) les enfants de Gaza ont payé le prix le plus élevé dans ce massacre (1 enfant tué toutes les 10 minutes) et les frappes israéliennes menées depuis le 7 octobre sur les maisons, les écoles et les hôpitaux ont causé, outres les milliers de morts et de blessés, des pénuries de nourriture, d’électricité et d’eau.

Y. N.