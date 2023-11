Tunisie : Dalila Ben Mbarek Msaddek devant la justice mardi 28 novembre

L’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek membre du comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat devra comparaître mardi 28 novembre 2023 à 11h devant le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis.

C’est ce qu’annonce le comité de défense dans un communiqué, publié ce lundi 27 novembre 2023, en précisant que Me Dalila Ben Mbarek Msaddek est poursuivie sur la base du décret 54, estimant que cette poursuite a été engagée dans le cadre des activités de l’avocate dans la défense des accusés dans ladite affaire.

Le comité de défense précise que Dalila Ben Mbarek Msaddek a été convoquée suite à une affaire initiée par le ministère public, après qu’elle ait dévoilé à l’opinion publique que le défense dans l’affaire de «complot» a demandé l’audition de diplomates étrangers

Dans son communiqué, le Comité de défense a appelé les avocats à la mobilisation avec leur consœur et à assister à son audition «afin de révéler la vérité dans cette affaire initiée par l’autorité via les outils judiciaires pour cibler et harceler la défense dans l’affaire de complot contre l’État».

Y. N.