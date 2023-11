Tunisie : Ridha Charfeddine maintenu en garde à vue

L’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine a été maintenu en garde à vue et son dossier a été transféré devant le Pôle judiciaire économique et financier.

Dans une déclaration aux médias, Mohamed Zitouna porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis a précisé que Ridha Charfeddine a été placé en garde à vue dans le cadre d’une affaire de suspicions d’exploitation de la qualité de fonctionnaire pour obtenir un avantage personnel ou ayant causé un préjudice à l’administration, conformément à l’article 96 du Code pénal.

Il est également suspecté dans une affaire de blanchiment d’argent et sera poursuivi sur la base de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent de juillet 2015, ajoute la même source.

Rappelons que l’homme d’affaires avait été arrêté le 10 novembre sur décision du Pôle judiciaire antiterroriste dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État ouverte en février 2022, avant d’être remis en liberté le 24 novembre. Il a de nouveau été arrêté et placé en garde à vue le 25 novembre.

