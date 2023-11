La mort d’une jeune fille israélienne tuée par l’armée israélienne remet à l’ordre du jour son «protocole Hannibal»

Les médias israéliens ont rapporté que Liel Hetzroni, 12 ans, a été tuée lors d’une attaque du Hamas au kibboutz Be’eri le 7 octobre, mais d’autres affirment le contraire. Un témoin israélien a déclaré que lors de l’attaque du Hamas sur le sud d’Israël, l’armée a encerclé une maison où se trouvaient des membres du groupe palestinien et des Israéliens, puis a ouvert le feu avec des chars d’assaut, les tuant tous.

Il semble qu’il s’agisse de la dernière application du «protocole Hannibal», qui consiste à tuer les prisonniers détenus par l’ennemi afin d’éviter que des civils israéliens ne soient emmenés à Gaza en tant qu’otages.

Selon ces informations des médias israéliens, après la mort de Liel, son grand-père Avia, son frère jumeau Yanai et sa tante Ayala ont été emmenés dans un autre lieu, où ils ont été tués avec plus de 10 autres otages, puis le Hamas aurait mis le feu au bâtiment.

Les autorités israéliennes ont indiqué qu’il avait fallu deux semaines pour que Yanai soit identifié grâce à son ADN, tandis que Liel, dont le corps a été brûlé au point d’être méconnaissable, a été identifié au bout de six semaines.

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a indiqué sur son compte X que Liel avait été «tué par des monstres du Hamas» le 7 octobre.

Des civils se trouvaient dans la maison

Yasmin Porat, qui se trouvait dans la maison où les jumeaux ont été retenus en otage, a donné des détails sur le jour de l’incident lors d’une interview radio avec la chaîne publique israélienne Kan, le 15 novembre.

Mme Porat a déclaré que la maison où elle se trouvait avec des membres du Hamas a été encerclée par les forces de sécurité israéliennes, qu’il y a eu de violents affrontements entre les parties et qu’au bout d’un moment, l’un des membres du Hamas a décidé de se rendre et est sorti avec elle.

Elle a déclaré que les forces de sécurité israéliennes les ont interrogés, elle et le membre du Hamas, et que pendant son interrogatoire, qui a duré trois heures, elle les a informés du nombre de civils qui se trouvaient dans la maison, de l’endroit où les civils étaient gardés et des détails techniques dont elle se souvenait à propos de la maison.

Porat a noté que les affrontements se poursuivaient pendant l’interrogatoire et a indiqué qu’un char d’assaut était arrivé devant la maison vers 19h30, heure locale, après environ quatre heures de tirs croisés entre l’armée israélienne et le Hamas.

«J’ai pensé : ‘Pourquoi tirent-ils sur la maison avec un char ?’ J’ai demandé aux personnes qui m’accompagnaient : ‘Pourquoi tirent-ils sur la maison avec un char ?’ Ils m’ont répondu qu’ils tiraient pour démolir les murs afin d’aider à libérer la maison du Hamas», raconte-t-elle.

La jeune Israélienne «a cessé de crier après les tirs du char»

«Je sais que le char a tiré deux fois», a déclaré Porat, ajoutant qu’elle avait tiré la même conclusion de ce que lui avait dit Hadas Dagan, l’autre survivante de l’incident et propriétaire de la maison où ils étaient retenus en otage.

Hadas Dagan lui a dit que Liel était en vie jusqu’aux deux grandes explosions qui se sont produites après l’arrivée du char d’assaut.

«La propriétaire de la maison m’a dit qu’elle n’avait pas cessé de crier pendant toutes ces heures. J’ai dit : ‘Je me souviens. J’étais là la première heure, et elle n’a pas cessé de crier’. Puis elle m’a dit : ‘Yasmin, elle a cessé de crier lorsque les deux coups de feu ont été tirés. Puis le silence s’est installé».

«Après ce très gros incident, après deux tirs de chars, presque tout le monde est mort. C’est du moins ce que j’ai compris de ma conversation avec Hadas», a-t-elle ajouté.

Porat a déclaré qu’elle avait vu une partie de la maison en feu sur les photos prises après l’incident et a déclaré à propos de la mort de Liel : «Si vous me demandez, je devine en me basant sur ce qui s’est passé dans d’autres maisons, qu’elle a apparemment été complètement brûlée».

Révélation d’un pilote de chasse israélien

Un pilote des forces armées israéliennes a déclaré que l’armée avait mis en œuvre le protocole Hannibal lors de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre.

Les rapports des médias israéliens sur le nombre élevé de victimes civiles lors de l’assaut transfrontalier du Hamas et les hélicoptères militaires israéliens tirant sur des combattants palestiniens et des civils lors d’un festival de musique près de la bande de Gaza ont donné lieu à des débats sur l’application du protocole Hannibal par l’armée.

Dans une interview accordée au quotidien israélien Haaretz, le lieutenant-colonel Nof Erez a attiré l’attention sur la possibilité que les forces israéliennes répondant à l’attaque du Hamas aient appliqué la directive.

Selon Erez, le protocole Hannibal, qu’Israël aurait suspendu en 2016, a été formulé par l’armée israélienne il y a 30 ans sur la base des événements survenus au Liban.

«Le protocole Hannibal est intentionnel, et si la décision a été prise de le mettre en œuvre, il est exécuté intentionnellement. Si les captifs ont été abattus involontairement, c’est une autre affaire», a-t-il déclaré à propos de l’attaque du 7 octobre, lorsque des combattants du Hamas se sont infiltrés dans les zones entourant la bande de Gaza, notamment lors d’un festival de musique près de la colonie de Re’im.

Erez a précisé que ce jour-là, on ne sait pas si les avions de guerre et les drones israéliens ont touché les otages en tirant.

«Le protocole Hannibal, pour lequel nous organisons des exercices depuis 20 ans, concerne un seul véhicule avec des otages à bord. On sait par quelle partie de la clôture il passe, de quel côté de la route il se dirige, et même quel itinéraire il emprunte », a-t-il déclaré.

«Ce que nous avons vu ici est un ‘Hannibal de masse’. Il y avait de nombreuses brèches dans les clôtures. Il y avait des milliers de personnes dans de nombreux véhicules différents, avec ou sans otages», a-t-il ajouté.

M. Erez, qui a coordonné une mission d’évacuation de blessés par hélicoptère lors des attaques israéliennes en cours sur Gaza, a déclaré : «C’était une tâche impossible d’identifier et de faire ce qui était autorisé».

«Je sais que ceux qui détenaient les systèmes d’armes, qu’il s’agisse des drones ou des pilotes de chasse, ont fait tout ce qu’ils pouvaient sans coordination avec les forces terrestres, parce que ces dernières n’étaient pas encore sur place», a-t-il ajouté.

M. Erez aurait été démis de ses fonctions le 31 octobre après avoir critiqué le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Un porte-parole militaire a déclaré qu’il avait été démis de ses fonctions pour s’être exprimé sur des «questions politiques» alors qu’il était en service actif.

Rapports de la presse israélienne

Citant des sources policières, Haaretz a rapporté dimanche qu’un hélicoptère israélien avait également tiré sur des fêtards israéliens lors de la riposte à l’attaque du Hamas.

L’évaluation des hauts responsables de la sécurité israélienne, basée sur les enregistrements des interrogatoires des membres du Hamas et sur une enquête de police sur l’incident, indique que le Hamas n’avait pas connaissance du festival de musique, où 364 personnes ont été tuées.

Le rapport inclut des informations provenant de l’enquête de police, indiquant que la plupart des participants au festival ont réussi à s’échapper parce que la fête a été interrompue une demi-heure avant les premiers coups de feu.

Un autre journal israélien, Yedioth Ahronoth, a également fait état de la réponse aérienne de l’armée à l’attaque du Hamas contre le festival. «Les forces infiltrées (du Hamas) ont reçu l’ordre de marcher lentement vers les colonies et les postes de l’armée, et à l’intérieur de ceux-ci, et de ne courir sous aucun prétexte, afin de faire croire aux pilotes qu’il s’agit d’Israéliens. La tromperie a fonctionné pendant un certain temps, jusqu’à ce que les pilotes d’Apache comprennent qu’ils devaient contourner les restrictions. Lorsque les pilotes ont réalisé qu’il était difficile de faire la distinction entre les terroristes et les Israéliens, certains ont décidé de leur propre chef, vers 9 heures du matin, d’utiliser l’artillerie contre les terroristes sans obtenir l’autorisation de leurs supérieurs», précise le quotidien en langue hébraïque.

Censure sur les informations relatives à Gaza

Dans une mise en garde adressée aux médias nationaux après la publication du rapport de Haaretz, les forces de police du pays ont nié qu’il existait une quelconque «indication selon laquelle une activité aérienne dans la région aurait porté préjudice à des civils».

La déclaration du bureau du porte-parole de la police israélienne indique que les actions de l’armée lors du festival n’ont pas été évaluées dans le cadre de l’enquête.

Malgré cela, la déclaration contient des évaluations des résultats des activités aériennes sur le site du festival.

Il invite les médias à faire preuve de responsabilité dans leurs reportages et à ne se fier qu’aux sources officielles.

Par ailleurs, l’unité de censure militaire, affiliée à la direction du renseignement militaire de l’armée israélienne, a envoyé une lettre à la presse le 26 octobre, imposant des restrictions sur les informations relatives à Gaza.

Ils ont déclaré que toutes les nouvelles et les images concernant le déroulement de la guerre dans la bande sous blocus et les activités de l’armée israélienne devaient être envoyées à leur «unité de censure» avant d’être publiées.

Dans des images diffusées par la chaîne de télévision israélienne Channel 12 le 11 novembre, un journaliste israélien en reportage à l’hôpital Barzilai de la ville d’Ashkelon, située dans le sud d’Israël, a déclaré qu’en raison de la censure annoncée après le 7 octobre, il ne pouvait pas fournir d’informations sur l’état des soldats emmenés à l’hôpital.

«Nous devons dire que toutes les informations que nous avons transmises devant l’hôpital Barzilai ont été censurées par l’armée israélienne. Nous pouvons dire que des soldats blessés sont arrivés ici, mais nous ne sommes pas autorisés à en parler tant que l’autorisation n’a pas été accordée», a déclaré le journaliste.

Source : Anadolu Agency.