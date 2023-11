Tunisie : Me Dalila Ben Mbarek Msaddek laissée en liberté

L’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek membre du comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat a été laissée libre après son audition, ce mardi 28 novembre 2023, par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis.

C’est ce ce qu’a annoncé Me Abdelaziz Essid dans une déclaration aux médias, en précisant que sa consœur a été défendue par des dizaines d’avocats, sachant qu’elle a été entendue dans le cadre d’une affaire initiée par le ministère public, pour avoir dévoilé à l’opinion publique que le comité de défense demandé l’audition de diplomates étrangers, dans le cadre de l’affaire dite de complot.

Me Essid, qui estime que cette affaire est politique et vise les membres du comité de défense dans l’affaire de complot, a ajouté que la défense a présenté des preuves au juge disculpant Me Ben Mbarek Msaddek sont mensongères et a de ce fait appelé à l’abandon des poursuites.

L’avocate Islem Hamza a elle aussi considéré que cette affaire est montée de toutes pièces et vise à intimider le comité de défense dans l’affaire de complot. «Nous sommes tous en liberté provisoire», a-t-elle écrit dans un post publié sur sa page Facebook, en remerciant tous les avocats qui ont défendu ce jour Dalila Ben Mbarek Msaddek .

Y. N.