Médenine : le Fifdoc aux couleurs de la Palestine

La cause palestinienne sera au cœur du programme de la 9e édition du Festival international du film documentaire et court métrage (Fifdoc) de Médenine, Tunisie. L’Indonésie est le pays invité d’honneur de cette édition organisée sur cinq jours, du mercredi 29 novembre au dimanche 3 décembre 2023, sans l’aspect festif.

L’artiste tunisien Foued Litaiem, comédien et metteur en scène, a été désigné président d’honneur de cette édition exceptionnelle du Fifdoc.

Ce festival est organisé par l’Association visions pour la Culture et le développement à Médenine, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et plusieurs autres partenaires.

En prévision du démarrage officiel qui aura lieu ce vendredi, 1er décembre, la journée mercredi verra le lancement du concours «Mon film en 72 heures».

Une sélection de 24 films dont 11 documentaires et 13 courts métrages de fiction autour du thème de la résistance palestinienne sont au line-up. Ces films de réalisateurs arabes nominés représentent 13 pays, à savoir l’Algérie, le Maroc, la Libye, la Syrie, l’Égypte, l’Irak, la Palestine, le Liban, les Émirats arabes unis, la France, les Pays-Bas et la Tunisie avec 5 films.

L’actrice tunisienne Mariem Ben Chaabane est au jury de cette édition composé de Giusy Buemi (directrice artistique, Italie), Sofia Aghilas (productrice, Maroc), Hasanain Hani (réalisateur, Irak) et Sam Lahoud (producteur, Liban).

Trois prix seront décernés dans chacune des compétitions : le Khlel d’or, d’argent ou de bronze. Ce prix sous forme de fibule représente le bijou traditionnel du «khlel» qui sert à fixer les extrémités du costume traditionnel chez les femmes.

Les films documentaires concourront pour le prix du meilleur film (or), le prix du meilleur scénario (argent), le prix du jury décerné au meilleur documentaire (bronze).

Dans la compétition des courts métrages de fiction, le festival décernera un premier prix pour la meilleure réalisation (or), un deuxième prix pour le meilleur court métrage de fiction (argent) et le prix du jury pour le meilleur court (bronze).

Tous les aspects festifs et les ateliers seront absents lors de cette édition qui sera limitée aux projections et conférences en hommage à la résistance palestinienne. Le Complexe culturel de Médenine abritera les cérémonies d’ouverture et de clôture.

La cérémonie d’ouverture officielle, vendredi à 18 heures, sera marquée par l’interprétation de chansons engagées du groupe tunisien Ouled Al-Manajem. Une communication à distance est prévue avec le Palestinien Ezzedine Shallah, directeur du Festival international du film d’Al Qods.

Une série d’hommages à des figures du cinéma et du théâtre arabes dont et Ola Hamad (Syrie), Ramadan Mezdaoui et Ali Ahmed Salem (Libye) et Mariem Ben Chaabane, Wahida Dridi, Dalila Meftahi et Khaled Bouzid (Tunisie).

La soirée verra la projection de deux films documentaires de la compétition officielle, ‘‘Mostamerroun’’ d’Ibrahim Khaled Moslim (32′, Palestine) et ‘‘El-Gotra’’ de Younes Ben Hajria (26′, Tunisie).

La projection de tous les films de la compétition est programmée pour la journée du samedi.

La soirée de clôture sera avec la proclamation du palmarès officiel et la projection des films lauréats des premiers prix dans les deux compétitions, documentaire et de fiction, en plus du film du concours «Mon film en 72 heures». Un spectacle de théâtre ‘‘Gaza ramz al izza’’ (Gaza, un symbole fierté.) est également au programme.

L’Institut des régions arides (IRA) de Médenine d’où le festival a été lancé lors de ses première et deuxième sessions, abritera, dans la matinée du vendredi, une conférence sur «le rôle du cinéma dans la préservation du patrimoine».

Une master class prévue, le dimanche 3 décembre à l’Espace des associations, sera consacrée à la question de «l’exploitation des supports multimédias, photo et vidéo, en faveur de la cause palestinienne».

Source : Tap.