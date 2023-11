Ooredoo révolutionne les communications avec le déploiement de la VoLTE et de l’IPV6 pour la 1ère fois en Tunisie

Tunis,28 novembre 2023- Ooredoo Tunisie, Leader du marché des télécommunications, fidèle à ses valeurs notamment d’être toujours à la pointe de l’innovation en matière de télécommunications a annoncé lors d’une conférence de presse en présence du ministre des Technologies de la Communication et de l’Économie numérique, M. Nizar Ben Néji, le lancement officiel de deux technologies révolutionnaires: La Voix sur LTE (VoLTE) et le déploiement d’IPv6 à travers ses réseaux mobiles et fixe pour la première fois en Tunisie, signalant un saut remarquable dans la communication numérique pour la Tunisie.

L’introduction de la VoLTE représente un moment décisif, permettant aux abonnés d’Ooredoo de bénéficier d’une qualité audio inégalée pour les appels nationaux et internationaux. Ainsi, avec le lancement de VoLTE, les clients abonnés Ooredoo Tunisie, dotés de téléphones 4G ayant la fonctionnalité voix sur la 4G activée etayant effectué la dernière mise à jour Software, bénéficientautomatiquement de ce nouveau service.

Par ailleurs, ce service assure une meilleure autonomie de la batterie, puisque la VoLTE consomme moins d’énergie que les appels vocaux traditionnels, ce qui améliore la durée de vie de la batterie des smartphones.

Pour couronner le tout, VoLTE propose aux abonnées Ooredoo une expérience inédite, en permettant aux utilisateurs de naviguer sur Internet ou d’envoyer des messages pendant un appel vocal, une fonctionnalité qui redéfinit les possibilités de communication mobile et qui n’était pas possible avec les anciens réseaux.

Se positionnant aujourd’hui comme étant la technologie d’avenir par excellence, alors que les opérateurs évoluent vers des réseaux tout IP (protocole Internet), la VoLTE constitue une étape cruciale vers cette transition, ouvrant la voie à des services et fonctionnalités de communication plus avancés.

Simultanément, et à travers le tout nouveau déploiement de l’IPv6, qui est une première en Tunisie, Ooredoo met à la disposition de ses clients des services exclusifs et inédits avec le meilleur accès à Internet et les services les plus avancés et innovants.

IPv6 dispose d’un énorme espace d’adressage, ce qui signifie qu’il y a assez d’adresses pour connecter presque tous les appareils directement à Internet. Cela résout le problème d’avoir trop peu d’adresses, ce qui est le cas avec l’ancienne version, IPv4.

La carte de la sécurité est aujourd’hui primordiale. C’est pour cela que l’IPv6 dispose d’une sécurité intégrée appelée IPsec, qui aide à protéger les informations pendant qu’elles sont envoyées sur Internet.

Aussi prêt pour les nouvelles technologies comme les objets connectés (IoT), il assure une connexion fiable pour les nouveaux gadgets qui arrivent sur le marché.

« Ces deux innovations révolutionnentaujourd’hui le numériqueen Tunisie, redéfinissant ainsi les normes de communication pour nos clients.Êtreà l’affut des dernières avancées technologiques dans le monde est un instinct chez Ooredoo afin d’en faire profiter tous nos abonnées aussitôt que possible. » a déclaré M. Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie.

Encourageant ses abonnés à profiter pleinement de ces avancées, Ooredoo Tunisie préconise des mises à jour logicielles régulières afin de maximiser le potentiel de ces nouvelles fonctionnalités. De plus, Ooredoo collabore étroitement avec les fabricants pour rationaliser ces mises à jour et garantir une expérience optimale.

De son côté, M. Nizar Ben Néji, ministre des Technologies de la Communication, a loué les efforts de la société Ooredoo pour accomplir cette importante réussite pour l’entreprise et pour la Tunisie. Cela a été rendu possible grâce à un travail colossal et continu visant à développer les technologies de communication et à contribuer activement à accompagner les progrès dans le domaine numérique en Tunisie. Cela mérite tout l’encouragement et le soutien pour les efforts déployés par nos partenaires afin de faciliter la fourniture d’améliorer la qualité de services fournis pour les Tunisiens à travers différents réseaux de communication, notamment suite à l’évolution importante et rapide de ces réseaux. Avec cet engagement, nous pouvons tous contribuer à renforcer la position de la Tunisie parmi les pays leaders dans ce domaine.

Cette évolution technologique vise à renforcer l’engagement d’Ooredoo à améliorer le monde de ses clients et à améliorer la vie numérique desTunisiens et Tunisiennes, plaçant ainsi la Tunisie à l’avant-garde de la transformation numérique.

Communiqué