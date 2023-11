Recommandations du ministère de la Santé pour se prémunir contre la grippe saisonnière

Le ministère de la Santé a appelé les citoyens à prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre la grippe saisonnière, et des inflammations respiratoires aigües pendant la saison hivernale.

Dans un communiqué publié ce mercredi 29 novembre 2023, le ministère a confirmé l’apparition du virus de la grippe en ce mois de novembre, détecté par le système d’observation des cas grippaux, en affirmant que le vaccin demeure le moyen le plus sûr de se protéger, notamment chez les catégories vulnérables, citant les personnes âgées, les enfants, et ceux souffrant de maladie chroniques et les femmes enceintes.

Le ministère a de ce fait appelé les citoyens à un lavage fréquent des mains, à ne pas embrasser les enfants, en particulier les nourrissons et à porter un masque en cas de symptômes grippaux (à changer plusieurs fois par jour) et à éviter les rassemblements.

La même source recommande aux malades de boire des liquides chauds, de manger des fruits contenant de la vitamine C, de boire beaucoup d’eau et de se mettre au repos si nécessaire.

Afin de ne pas contaminer leurs proches, les malades sont appelés à ne pas utiliser les mêmes serviettes et couverts, à aérer la maison (au une demi heure par jour) et à consulter un médecin en cas de gêne respiratoire ou de forte fièvre, qui persistent malgré la prise des médicaments.

Y. N.