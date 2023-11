Tunisie : L’instagrameuse Meriem Dabbegh condamnée à 4 mois de prison ferme

La Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce mercredi 29 novembre 2023, l’instagrameuse Meriem Dabbegh à 4 mois de prison ferme avec exécution immédiate, et ce, pour diffamation et atteinte à autrui via les réseaux sociaux.

C’est ce qu’affirme Mosaïque FM citant une source proche du dossier, sachant que Me Ahmed Ben Hassana avocat de la plaignante Hanen El Euch, avait annoncé la semaine dernière que cette dernière a finalement abandonné les poursuites contre Meriem Dabbegh

Rappelons que deux jours après son arrestation, Meriem Dabbegh a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 22 novembre courant, et Hanen El Euch avait annoncé qu’elle «ne souhaitait pas que son amie aille en prison», en affirmant qu’elle a décidé de retirer la plainte…

Y. N.