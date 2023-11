La Tunisie espère doubler le nombre de touristes chinois en 2024  

«Le marché touristique chinois est un marché stratégique pour la Tunisie», a déclaré mercredi 29 novembre 2023 le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, à l’ouverture de la conférence régionale africaine de la Fédération mondiale des villes touristiques (WTCF), à Hammamet.

Le ministre a également annoncé que la compagnie nationale Tunisair envisage de lancer un vol direct entre la Tunisie et la Chine en 2024, «ce qui devrait permettre de doubler le nombre de touristes chinois de 30 000 à plus de 60 000».

La Tunisie, qui accueille pour la première fois la conférence sous le thème «Perspectives d’une nouvelle coopération touristique sino-africaine», accueille un événement touristique majeur.

Plus de 200 participants venus de Chine et de pays africains sont présents, représentant les médias, les professionnels du tourisme et les tour-opérateurs. «C’est une opportunité de renforcer les relations tuniso-chinoises, de promouvoir la Tunisie comme destination touristique et de renforcer les liens entre les professionnels du tourisme des deux pays», a déclaré Belhassine.

Le ministre a souligné que «la Tunisie peut être une destination distinctive et attractive pour les touristes chinois, grâce à sa nature spectaculaire, ses sites archéologiques, son patrimoine important et sa richesse culturelle, qui répondent aux exigences du touriste chinois lors du choix d’une destination».

La responsabilité de la valorisation de ce patrimoine culturel incombe aux différents acteurs du secteur touristique, qui doivent intensifier leurs efforts pour moderniser les installations touristiques et offrir les meilleurs services, notamment en termes d’accueil et de qualité alimentaire.

Quant aux accords conclus en marge de la réunion, Belhassine a souligné que la plupart d’entre eux visaient à améliorer les programmes de promotion du marché chinois et à accroître l’accès à la Tunisie à travers Tunisair.

Cela comprend l’augmentation du nombre de visites en Tunisie par des professionnels, médias et influenceurs chinois, ainsi que la promotion et le marketing numériques de la destination tunisienne.