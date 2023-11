Le président de la LTDH Bassem Trifi assurera la défense de sa consœur Me Msaddek

L’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek a annoncé que le président de la Ligue tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH) Me Bassem Trifi assurera sa défense dans le cadre de la nouvelle affaire la visant.

«Je remercie la LTDH d’avoir chargé son président Me Bassem Trifi d’assurer ma défense dans la deuxième affaire me visant et qui entre dans le cadre du feuilleton du harcèlement», lit-on dans un post publiée par Dalila Ben Mbarek Msaddek avocate et membre du comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

Rappelons que l’avocate avait été entendue par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis mardi dernier et a été laissée en liberté, avant de recevoir le lendemain une convocation pour une nouvelle affaire instruite par le Parquet de la Cour d’appel de Tunis sur la base du décret 54, des articles 13 et 87 de la loi sur la protection des données personnelles et de l’article 315 du Code pénal.

Y. N.