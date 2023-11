Me Ben Mbarek Msaddek : «Nous ne céderons pas à l’intimidation… Nous n’aurons pas peur»

Laissée libre après son audition, ce mardi 28 novembre 2023, par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis, l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek membre du comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État a remercié tous ceux qui se sont mobilisés et l’ont soutenue ainsi que les avocats qui l’ont défendue, ce jour.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Me Ben Mbarek Msaddek a exprimé sa fierté d’appartenir à la profession d’avocat en rappelant que ses consœurs et confrères ont plaidé durant de longues heures pour la défendre lors de son audition.

«Je suis fermement convaincue qu’ils veulent faire taire nos voix car ils ont peur que leurs pratiques soient démasquées… Le processus d’intimidation par lequel ils veulent intimider les membres du Comité de défense des prisonniers politiques est inutile car nous ne garderons pas le silence, nous ne céderons pas et nous n’aurons pas peur», a-t-elle encore écrit.

Et d’ajouter : «Nous sommes tous en liberté provisoire, et si nous gardons le silence, celle-ci se transformera en humiliation…Parlons donc, exprimons-nous afin de préserver au moins ce qui reste de notre dignité et de notre citoyenneté».

Y. N.