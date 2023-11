Les Tunisiens restent mobilisés et solidaires avec les Palestiniens

Alors que l’armée israélienne continue d’occuper la Cisjordanie et Gaza et de faire régner la terreur parmi les Palestiniens, les Tunisiens restent très mobilisés en faveur de la cause de leurs frères palestinienne aux niveaux de la présidence de la république, du gouvernement et des organisations de la société civile.

C’est ainsi que le président Kaïs Saïed a rencontré mercredi 29 novembre 2023, au Palais de Carthage, le ministre de la Santé Ali Mrabet, le ministre conseiller du président de la république Mustapha Ferjani et le président du Croissant-Rouge tunisien Abdellatif Chabo.

La réunion a discuté des procédures permettant à la Tunisie d’accueillir dans les plus brefs délais un certain nombre de blessés victimes de la brutale agression sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, en coordination avec les différents ministères concernés (Défense, Affaires étrangères, Santé, Transports) ainsi que le Croissant Rouge Tunisien.

Selon un communiqué publié par la présidence de la république, les frères palestiniens seront accueillis par les hôpitaux publics et privés ayant accepté de participer à cette mission sacrée, ainsi que par des pharmaciens et des médecins.

Le président de la république a souligné que l’accueil des blessés palestiniens en Tunisie reflète la solidarité du peuple tunisien avec le peuple palestinien, «non pas en parole, mais dans les faits».

Le président de la république a, par ailleurs, recommandé de poursuivre l’acheminer par voie aérienne de l’aide à la Palestine via le Croissant-Rouge tunisien.

Plus tôt dans la journée, des citoyens de tous âges ont défilé à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, pour marquer la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

La marche était organisée par le Comité national de soutien à la résistance palestinienne et a réuni des représentants des partis politiques, du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Les participants ont brandi le drapeau palestinien et scandé des slogans de soutien à la résistance du peuple palestinien.

S’adressant aux journalistes, le coordinateur de la Coalition Soumoud, Houssem Hammi, a déclaré que la résistance reste l’essence même de la lutte pour la libération nationale et qu’aujourd’hui elle a prouvé au monde entier qu’elle est capable de faire face à l’énorme machine de guerre de l’entité brutale.

Il a ajouté que le soutien des peuples arabes et de toutes les consciences libres du monde à la résistance a pu créer un équilibre des forces qui a forcé l’entité sioniste à se retirer de ses objectifs et plans initiaux et à s’orienter vers un cessez-le-feu et un échange de prisonniers, ce qui est une reconnaissance implicite de la victoire de la résistance.

La commémoration de la Journée internationale de solidarité avec la Palestine en Tunisie et la marche populaire des citoyens de tous âges et de toutes affiliations prouvent que le peuple tunisien soutient d’une seule main la résistance et que la Tunisie restera toujours ferme sur ses positions, a-t-il ajouté.

I. B.